“白象”团伙借中印边境问题再次发起攻击

2017年5月，微步在线通过一份包含漏洞的Word文档发现了“白象”团伙针对中国政府、军事相关部门的攻击活动，挖掘出其注册的大量可疑域名和木马样本。

“白象”，又名Patchwork、Dropping Elephant，自2015年12月开始活跃，长期针对中国军队、政府等部门开展渗透攻击，2016年7月被Cymmetria、安天、Forcepoint、卡巴斯基、赛门铁克等多家安全公司曝光。该团伙主要通过钓鱼邮件和仿冒网站传播木马，木马载体通常为军事、政治相关主题的Doc或PPS文档，常用漏洞包括CVE-2012-0158、CVE-2014-4114、CVE-2014-6352等。



2017年5月，微步在线通过一份包含漏洞的Word文档发现了“白象”团伙针对中国政府、军事相关部门的攻击活动，挖掘出其注册的大量可疑域名和木马样本。有趣的是，就在印度军队于8月28日自洞朗撤军，中印双方结束了两个多月的对峙后，该团伙的钓鱼网站于8月29日再次上线，并以“中印边境”为题诱导访问者下载恶意程序植入后门，继续对中国目标发起攻击。具体内容包括：



· 钓鱼网站于2017年8月29日上线，以“中印边境”为话题构造了仿冒优酷的钓鱼页面，诱导访问者下载后门程序。



· 木马使用C++编写，执行后会再调用一段加密后的.Net代码，并伪装成360安全防护软件，具备较强的隐蔽性和对抗性。



· 木马启动后能够接受远程控制服务器任意指令，完全控制受害主机，远控服务器目前仍可正常通信，说明攻击活动尚在进行中。



· 微步通过对相关样本进行分析供提取相关的 IOC 13条，部署微步在线威胁情报平台的用户，可通过系统告警定位到失陷主机（详见下图），并使用微步在线提供的应急响应予以分析和处理。





详情



本次捕获的钓鱼页面（www.qzonecn.com）于2017年8月29日上线，系仿冒优酷网的一条新闻视频，标题为“中国和阿三的边界问题在洞朗”（未发现优酷网上有类似名称的视频），视频位置显示“您还没有安装flash播放器，请点击这里安装”。点击该链接后，会打开adobe公司官网，却从另一恶意站点（www.bdarmy.news）下载名为“Adobeflashplayer26_install_ver9.6.0.exe”的可执行程序，制造该程序来自Adobe官网的假象，具备较强迷惑性。如下图所示:





查看网站源码发现，钓鱼链接会先打开Flash Player 官方下载页面，再从www.bdarmy.news下载仿冒的“安装包”程序，以混淆视听。





查看该程序的属性发现，其详细信息包含“qiho”、“360”、“Defence”等干扰字符，而原始文件名为“RAT.exe”。





“RAT.exe”在微步在线分析平台的检测结果如下：





页面链接：https://x.threatbook.cn/report/dfc469d0cca07e83e58c6266dcd6ac67c5d5dacd6c6ef2543b3ebbbf6d35a280



样本分析



对“安装包”程序分析发现，该样本的主要执行流程如下图所示：





样本的具体行为如下：



1. 样本执行后会释放另外两个文件，分别为Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll和360-services.exe。



2. Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll会在Windows系统中添加一个名为Smart_scan的计划任务，取“智能扫描”之义，意在混淆视听。该任务用来每隔15分钟执行一次恶意样本360-services.exe。





3. 360-services.exe仿冒了360安全卫士的相关进程，是真正执行恶意行为的样本。该样本在分析平台的检测结果为：





页面链接：



https://x.threatbook.cn/report/684523927a468ed5abea8f6c0d3dc01210ec38aa4e0a533abc75dc891d3b0400



4. 在释放这两个文件后，样本将使用Windows自带的命令行工具CMD运行如下命令，使用ping命令尝试连接1.1.1.1，并删除掉释放样本自身和Microsoft.Win32.TaskScheduler.dll文件。



接下来，真正的恶意样本360-services.exe开始运行。



5. 经过分析发现，360-services.exe实际上是一个基于.NET平台的PE文件的外壳，该外壳的名称为.NET Reactor，版本号为4.5-4.7，此保护壳具有较强的反调试和混淆代码等功能。





6. 在对360-services.exe进行脱壳后，我们得到了其中的.NET PE文件，其模块名称为“Client.exe”，且该可执行文件的代码已被高强度混淆。





7. 使用反混淆技术对该PE文件进行处理，成功还原出大部分代码。





8. 样本将通过FindResource函数检查当前文件中是否存在“__”资源，若不存在，则说明当前.NET PE并不是由360-services.exe运行起来的，而是被人工剥离出来独立运行的，因此样本会将此情况视为自身正在被分析，则直接退出程序，不执行任何恶意行为。





9. 加载PE文件中的第3个资源文件的字节码，并使用硬编码的方式建立其他若干数组。将这些数组进行一系列的转换及计算，最终解密得到要运行的字节码，并写入内存。





10. 最终开启后门，连接C&C服务器，并等待服务器回复指令。其中C&C地址为：93.115.94.202，端口号为23558。





关联分析



通过微步在线通过追踪溯源平台（z.threatbook.cn）对钓鱼网站域名检索发现，其目前指向的IP地址（94.185.82.157）上还存在militaryreviews.net、bdarmy.news、pla-report.net、clep-cn.org等其他包含“cn”、“pla”、“army”等明显针对中国的可疑域名，且前文分析的恶意样本就存放在www.bdarmy.news域名下，因此基本可以断定相关基础设施均为“白象”团伙所有。





分析认为，此次攻击事件出现于印度自洞朗撤军后，以中印边境问题为诱饵，且涉及的样本和域名含有针对中国的元素，符合“白象”团伙的攻击特点和动机。由于此次攻击活动仍在继续，可根据我们提供的IOC及时排查网络和主机环境中的相关威胁。



附录



C&C



qzonecn.com



chinamil.info



sinodefence.info



militaryreviews.net



pla-report.net



bdarmy.news



clep-cn.org



94.185.82.157



93.115.94.202



木马Hash



dfc469d0cca07e83e58c6266dcd6ac67c5d5dacd6c6ef2543b3ebbbf6d35a280



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