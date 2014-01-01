数字化时代 如何高效移动协同办公？

政企层面的移动协同，可不仅限于在移动智能终端上安装几个即时通讯软件那么简单，而是一个系统化工程，涉及到复杂的流程协同与移动安全保障等诸多问题。

谈到移动办公协同，很多人可能不屑一顾，抑或呲之以鼻。“我早就在手机上和同事用QQ、微信讨论工作，收发邮件也用的是手机客户端，这不都是移动协同吗？”没错，这些都是移动办公协同的应用场景。但是，不知道大家考虑到没有,如果想在手机或Pad等移动智能终端上审批OA、CRM流程、移动打卡，或者给客户演示产品与解决方案，这些APP应该如何管理？如果移动智能终端丢失了，是不是意味着其他人也可以毫不费力的获取组织机密信息？

政企层面的移动协同，可不仅限于在移动智能终端上安装几个即时通讯软件那么简单，而是一个系统化工程，涉及到复杂的流程协同与移动安全保障等诸多问题。

移动协同办公带来“新难题”

伴随着“互联网+”概念的深入推广，不断引发各个行业业态变革，特别是移动互联网的应用让工作形态发生了巨大的变化。如何能够合理利用移动互联网这一生产力工具，同时化解移动互联网引入的风险，已经成为组织竞争力的重要影响因素。

启迪国信市场总监张永利认为：“与传统的信息化办公方式相比，移动办公具有自己的突出特点。首先，移动办公的场景往往脱离组织内网，传统基于网络边界的安全管理方式很难对其进行有效管理，引入了数据泄露等安全威胁。其次，在移动办公时代，员工工作的移动智能终端从以往的多终端简化为单一终端，要求组织对移动办公的流程进行更进一步梳理，并引入更高效的信息整合与管理工具。简单来说，组织推动移动协同办公体系的建设需要着重关注安全性与易用性两个方面。”

从安全性来说，组织需要打造从内到外，同时覆盖终端与网络的一体化移动安全体系。这就要求组织对移动终端进行严格的安全管理，并确保移动应用、移动信息都处于安全监管的范围之内。同时，组织还需要关注网络自身的安全性，并尤其应该关注机密数据从内网到外网的流通，并采取数据加密等方式来确保这些数据的安全性。

从易用性方面来说，组织需要对于移动协作管理模式进行革新。以适应无边界组织、扁平化管理的管理趋势，并利用移动互联网思维，重构组织架构和管理模式，实现对需求的快速响应。

另外，组织还需要根据自身的特点和需求，对工作流程管理进行全面梳理，并尽量实现移动应用的整合，从而降低员工的移动办公门槛。

“信莓”打造安全高效办公系统

为了帮助组织打造安全、高效的移动办公系统，启迪国信打造了企业安全移动协作整体解决方案 —“信莓”。与传统企业移动协同解决方案不同的是“信莓”涵盖了企业统一端点管理（UEM）、企业移动协同通讯（BeTalk）、 企业移动安全邮件 (BeMail)这三个组件，不仅提供了高效、强大的移动协同应用，还从根源上确保了移动协同各个环节的安全性。下面，就让我们一起关注一下“信莓”是如何满足安全性、易用性这两大需求的：

基于安全防护的考虑，“信莓”提供了强大的统一端点管理平台。其具备端到端的企业移动安全架构，可以通过统一的身份管理，实现用户单点登录和权限控制，通过安全接入网关建立的安全隧道，实现终端设备接入、网络传输数据和应用访问的安全。组织可以通过云平台向移动端推送消息，也可以从内网推送信息；移动端的应用可以访问内网的文档，邮件和数据，可以访问云端的资源和服务。覆盖从移动端、互联网到内网的安全防护需求，既保证组织的数据安全和应用安全，又保护员工的个人隐私不被窥探。

提供开箱即用、面向通用办公协作场景的移动应用套件。为了便于政企快速获取移动服务，“信莓”可以提供消息、语音、视频、邮件和文件共享等协同办公服务。这些移动应用套件不仅支持常规的工作沟通与协同，而且在功能方面进行了重大升级，具备即时通讯、语音视频会议、文档共享和标注、任务管理等协作工具，便于政企员工从单一平台上快捷的进行工作协同。

移动协同办公的“未来图景”

由于物联网的兴起，组织办公终端也将全面的泛化，单纯的“移动”概念也将慢慢模糊。员工有可能通过PC、手机，甚至是可穿戴设备等多类型的智能终端进行办公。这就要求组织将所有的终端都纳入到统一的管理范围内，并涵盖所有终端的移动办公需求。

对此，启迪国信市场总监张永利表示：“启迪国信将基于‘云+端’的业务布局，为客户提供面向数字化未来的工作协同服务，在全面提升信息安全能力前提下，为客户带来更多、更全面的增值服务，进一步提升组织工作效率。”