启迪国信受邀出席中国网络空间安全协会第二届会员代表大会

日前，为响应国家网络安全宣传周的号召，中国网络空间安全协会第二届会员代表大会在上海成功举办。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，以及协会第一届理事会理事单位，启迪国信受邀出席大会。

日前，为响应国家网络安全宣传周的号召，中国网络空间安全协会第二届会员代表大会在上海成功举办。作为国际领先的企业数字化解决方案提供商，以及协会第一届理事会理事单位，启迪国信受邀出席大会。

大会主会场

中国网络空间安全协会成立于2016年3月25日，协会成立旨在发挥桥梁纽带作用，组织和动员社会各方面力量参与中国网络空间安全建设，提升社会公众的网络安全素养，培养、选拔优秀网络安全人才，促进中国网络空间安全的可持续发展。

本次大会，与会政府主管领导、专家学者和协会企业代表就组织动员社会力量参与网络空间安全建设、培养优秀的网络安全人才、开展网络安全意识宣传和培训等工作交流了意见。中央网信办副主任杨小伟，中央网信办网络社会工作局副局长孙爱萍，协会秘书长李欲晓，协会副秘书长、国防科技大学计算机学院教授贾焰，协会副秘书长、阿里巴巴集团安全副总裁杜跃进等领导专家出席会议。中央网信办副主任杨小伟、协会秘书长李欲晓就网络空间安全建设工作发表了重要讲话。

中央网信办副主任杨小伟发表讲话

协会秘书长李欲晓做总结报告和工作计划讲话

启迪国信资深专家、首席市场官张永利作为协会第一届理事会理事单位代表，与参会的政府主管领导、专家学者和友商进行了充分的沟通和交流。张永利表示：启迪国信是国内最早投入企业移动安全及移动化技术研发的高新技术企业，在多年移动端技术的积累下，逐步布局云计算、大数据，从而打造了“云—端—安全”一体化的企业级数字化服务能力，成为启迪控股数字化战略的重要实施主体。

2014年，习近平总书记提出了建设网络强国的战略目标，“十三五”规划也将网络强国上升为国家战略。网络空间安全协会通过搭建平台，将互联网政企单位、高等院校专家学者聚集起来，充分发挥了政府、专家学者和企业的集体智慧，必将通过群策群力、积极建言献策，为国家网络空间安全做出应有的巨大贡献。

启迪国信将认真学习、贯彻习总书记与杨小伟主任的指示精神，与协会各理事和会员单位加强技术合作和经验交流，并凭借自身的技术创新和业界影响力，号召社会各界人士积极参与网络空间安全建设，并矢志不渝地继续跟进国家数字化战略，努力为国家和社会各界提供更优秀的产品与解决方案，为国家网络空间安全保驾护航！