9月21日，由中国信息通信研究院主办的“云服务经营自律委员会成立暨云服务经营自律专题研讨会”在京召开，我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织——云服务经营自律委员会正式成立。

至顶网安全频道 09月25日 综合消息：

聚焦规范经营 护航企业发展

9月21日，由中国信息通信研究院主办的“云服务经营自律委员会成立暨云服务经营自律专题研讨会”在京召开，我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织——云服务经营自律委员会正式成立。工业和信息化部信息通信管理局市场处处长张建华为会议致辞，中国信息通信研究院信息通信业务受理中心主任任明参加会议并发言，中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、腾讯云、百度、华为、网宿、蓝汛、Ucloud、鹏博士、360、金山云、北京森华易腾、三快云、万达云、迅达云、上海福虎、首钢自动化信息技术有限公司等企业参会，会议由中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长何宝宏主持。

张建华在致辞中指出，当前，我国云服务市场蓬勃发展，已经成为ICT领域最大的亮点之一。随着我国云服务市场规模的持续增长，云服务企业数量的不断增多，无证经营、无序发展的苗头随之显现。因此，我国云服务行业主管部门正在进一步加大云服务市场的规范管理力度。

对于云服务市场的规范发展，张建华提出了四点倡议：

一、企业守法合规经营。今年年初，工信部发布了《关于清理规范互联网网络接入服务市场的通知》，打击各类无证经营、超范围经营等非法行为；

二、打造诚信优质服务。诚信是企业的自身之本，云服务企业要言出必行，不夸大宣传，过高承诺，为用户提供更加优质的产品和服务；

三、更加注重创新发展。提升企业核心竞争力，提高我国云服务产业的综合管理运营水平；

四、加强合作共赢。行业各方要加强合作，构建可持续发展的行业生态，推动我国云服务产业更好、更快地发展。



他认为，云服务经营自律委员会在这个时间节点成立可谓恰逢其时，希望委员会将为政府和企业搭建更加顺畅的沟通平台，助推我国云服务产业健康、可持续发展。



中国信息通信研究院信息通信业务受理中心主任任明表示，目前互联网行业蓬勃发展，云服务作为一种新兴的互联网资源协作服务业务类型，市场需求和发展空间巨大，相关产业链和行业生态圈正在快速形成。与此同时，云服务在市场准入、事中事后监管、合规企业护航、创新、共赢、安全及可持续健康发展等方面仍面临诸多亟需探索和解决的问题，这需要包括政府、相关第三方机构、企业和社会等多方面的协调推动和共同努力。他简要介绍了业务受理中心的主要职责和相关工作，并表示业务受理中心作为政府监管工作的重要支撑和窗口服务提供者，将大力支持云服务经营自律委员会的工作，希望自律委员会广泛听取产业各方意见，做到经营自律与配合监管相结合，有序竞争与合作共赢相结合，共同促进云服务行业健康可持续发展。

规范发展已经成为云服务行业关注的重点。随着越来越多的企业进入云服务领域，市场竞争日益加剧，一些不理性的竞争行为开始出现，行业的可持续发展面临挑战，行业自律的重要性日渐凸显。这一背景下，在工业和信息化部信息通信管理局的指导下，中国信息通信研究院可信云团队和信息通信业务受理中心共同发起成立了云服务经营自律委员会，国内知名云服务企业悉数参与。大会选举了何宝宏为委员会主席，栗蔚、李欢欢、党曦明、彭浩熹为委员会副主席，徐恩庆为办公室主任，刘在东为办公室副主任,郭雪等人为工作组组长。会议宣读了《云服务经营自律委员会章程》和《云服务自律委员会成员管理办法》，并由各工作组介绍了后续工作计划。



委员会旨在制定云服务经营自律规范、引导云服务企业合规经营；研究云服务经营自律评估标准，推动相关自律评估工作；发挥好企业和政府之间的桥梁和助手作用，做好政策宣贯和培训工作；从社会团体角度不断探索云服务行业多方参与的协同治理模式，促进云服务行业健康发展。



当前，针对云服务市场的发展需要，行业监管重心正在从原来的事前转移到事中和事后。“作为第三方行业组织，云服务经营自律委员会能够搭建渠道和平台，助力政府加强云服务市场的事中、事后监管。”中国信息通信研究院可信云团队负责人、云服务经营自律委员会副主席栗蔚表示，依托中国信息通信研究院强大的技术实力，云服务经营自律委员会还能够支撑行业主管部门借助技术手段展开行业监管。



云服务经营自律委员会办公室主任徐恩庆透露，委员会成员单位分为三大类，分别是护航成员、基础成员和观察成员。护航成员由获得互联网资源协作服务经营资质、通过可信云评估且通过自律评估的企业组成；基础成员由获得互联网资源协作服务经营资质、通过可信云评估（包括正在申请评估），暂未通过自律评估的企业组成；观察成员由两类企业组成，一类是已获得互联网资源协作服务经营资质，暂未申请可信云评估的企业，第二类是未获得互联网资源协作服务经营资质，但已经开展资质申请的云服务企业。



“护航云服务企业发展”是委员会的重要宗旨，面对有自律精神且规范经营的护航成员单位，委员会将提供一系列的支撑和服务以帮助护航成员更好地学习和领会政策精神。尤其是面向一些中小型的云服务企业，以培训的方式帮助企业提升资质申请效率，在自律经营的前提下降低违规风险，提高企业的行业声誉。



据悉，委员会正在展开云服务经营自律规范标准的制定，包括中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、腾讯云、网宿、万达云在内的企业已全面参与到自律规范文稿的起草工作中。同时，针对云服务企业间开展技术合作的服务协议参考框架与评估方法、云服务行业信用库建设等关键问题，委员会也将携手成员单位展开相关研究。



