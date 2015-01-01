赛门铁克新发布 Information Centric Security随时随地保护企业数据安全

赛门铁克DLP15整合标记、加密与访问管理功能，随时随地保护监管与敏感数据。

近日，全球网络安全领域领导厂商赛门铁克公司宣布推出DataLoss Prevention（DLP）15解决方案，通过强化的数据自动化保护和产品集成功能，进一步增强InformationCentric Security解决方案的防护能力。这些重要的增强功能可以帮助企业在非托管环境中，更加有效地发现、监控和保护敏感或监管数据。

越来越多的敏感与监管数据在大量的用户之间，以及跨企业之间进行共享，并且被存储在包括云端等不同位置，这导致企业逐渐失去对这些数据的可视性和管控力。

2016年赛门铁克发布的CISO调研指出，近三分之一的IT安全主管认为，数据泄露是今年企业所面临的最大内部威胁之一，他们对影子应用和恶意用户所带来的影响深表担忧。根据2017年赛门铁克第22期《互联网安全威胁报告》，2016年数据泄露事件共造成11亿人的身份信息泄露，这一数量是2015年数据泄露数量的两倍之多，数据泄露威胁变得愈加严重。

即将出台的《通用数据保护条例》（GDPR）对企业及其拥有的信息提出了全新规定，并加大了对违规行为的惩罚和审查力度。分析人士认为，确保数据可视性和数据保护将成为企业的当务之急。

Symantec Information Centric Security解决方案能够确保企业在非托管环境中，与外部用户或云应用存储、使用和共享敏感数据。该解决方案可以为数据提供更加强大的全方位保护，使数据的访问权限牢牢掌握在授权访问者手中，这将极大地降低数据意外泄漏的风险。Information Centric Security解决方案有助于确保安全协作，并确保企业遵守《通用数据保护条例》等严格法规的要求。为了支持更广阔的沟通渠道，赛门铁克DLP15强化整合了云访问安全代理、数据分类、用户实体行为分析和以信息为中心的加密功能，进一步扩展了其数据保护能力。

赛门铁克DLP 15解决方案的主要功能包括：

在托管和非托管环境中，以及由第三方处理时，全面保护企业的敏感数据

帮助企业满足《通用数据保护条例》的合规性要求

确保敏感数据不会通过影子应用遭遇泄漏风险

ESG公司高级分析师DougCahill表示：“庞大的数据量，以及数据在企业之间的广泛传播加重了数据丢失的风险。无论数据在企业内部还是外部，企业都需要随时随地掌握敏感数据的位置，只有随时对数据进行追踪，才能够确保数据的安全性，并使其满足越来越多的行业合规要求。”

赛门铁克公司大中华区首席运营官罗少辉表示：“面临如此多的网络威胁，仅仅依靠手动标记或其他任何可能造成人为失误的流程都已经变得不再可靠。凭借赛门铁克DLP15，IT管理者能够自动将数据标记为敏感数据，并让安全策略实现自动化，无论在任何渠道，企业都能随时随地跟踪数据。”

Symantec Information Centric Security解决方案能够与以下产品相整合，以下所有产品均已在全球范围内推出。