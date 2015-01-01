Fortinet安全能力融入华为CloudEPN 联合防御网络威胁

作为华为云生态合作伙伴，Fortinet参加了HUAWEI CONNECT 2017大会（华为全联接大会），并宣布将Fortinet领先的安全能力集成到华为CloudEPN中，联合帮助云客户防御日益扩大的互联网威胁。

HUAWEI CONNECT 2017（华为全联接大会）在上海召开。作为华为云生态合作伙伴，Fortinet参加了此次大会，并宣布将Fortinet领先的安全能力集成到华为CloudEPN中，联合帮助云客户防御日益扩大的互联网威胁。

在为期三天的大会上，Fortinet向与会的政府、金融、制造、公共安全、运营商、能源、医疗等重点行业的用户介绍了Fortinet与华为的联合方案，并与嘉宾探讨了在云时代如何抵御最新的安全威胁，进一步提升企业的安全能力。

在数字化转型的新时代背景下，企业对于ICT服务的开通速度、服务质量都提出了更高需求，云平台凭借资源统一调配、实时按需的优势获得了用户的欢迎。但与此同时，安全威胁不会随着ICT业务“上云”而消失，黑客可能会通过系统漏洞穿透到企业内网，对目标系统执行破坏性的活动。为此，Fortinet与华为进行了深入合作，将Fortinet领先的安全能力集成到华为CloudEPN中，企业用户一方面可以通过华为CloudEPN，实现ICT资源统一自动编排，实时按需获取云、网资源，业务开通时间大幅缩短等优势；另一方面，还能够通过增值服务的形式获取Fortinet提供的网络安全服务，抵御各种网络攻击对业务的威胁。

在Fortinet的安全能力集成到华为CloudEPN之后，企业客户可以获得涵盖运维、策略控制、安全、扩展、网络支持在内的一站式安全服务。Fortinet拥有领先的威胁研究能力，安全能力与策略处于实时更新之中，可以为CloudEPN用户提供完善的安全服务。其中，FortiGateNGFW 在接入华为CloudEPN之后，能够在虚拟基础设施内实施关键的安全控制，提供至关重要的安全可视性，敏锐的发现各种安全威胁，并能够帮助云ICT用户显著降低总体拥有成本和复杂性，实现高价值的安全保护。

Fortinet表示：“随着企业的业务逐渐迁移到云端，云安全对于企业数据资产的重要性日渐凸显。基于CloudEPN集成方案的Fortinet安全增值业务，可提供智能化的威胁预测和更有效的安全防护机制，大幅提升检测精度并降低运维成本，有效防御各种网络攻击。对于运营商来说，该集成方案可以为其客户提供多样化的安全增值服务，提升业务价值、推动商业成功。未来，Fortinet还将与华为开展更深入的合作，为全球SDN/NFV商业应用提供更完善的安全增值服务。”