Palo Alto推出全新Traps高级终端功能，强化勒索软件防御优势

下一代安全企业Palo Alto Networks近日宣布增强其Traps高级终端防护产品功能， 通过监测新的技术手段及勒索软件行为，并根据侦测内容，防御攻击并防止数据被加密，以此进一步强化针对现有勒索软件的防护能力。

下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日宣布增强其Traps高级终端防护产品功能， 通过监测新的技术手段及勒索软件行为，并根据侦测内容，防御攻击并防止数据被加密，以此进一步强化针对现有勒索软件的防护能力。

勒索软件攻击在复杂性和频度方面不断升级，众多企业都在迅速实现自我保护以免在下一轮攻击中倒下。根据美国网络安全机构Cybersecurity Ventures的报告显示，2017年勒索软件将为企业带来超过50亿美元的损失 ，这一数值是2015年的15倍。

勒索软件的威胁正在不断演进，多数企业都会在其终端系统里部署多个单点安全产品，这其中就包括一个或者多个传统杀毒产品。这些基于签名的产品所提供的防护功能仍旧大大落后于勒索软件的攻击速度，这些攻击可在几分钟内影响并传播到整个企业，而如果客户接收签名更新的话则需要以小时或者天来计。

新版本Traps集成了现有勒索软件防御功能和其它多元方法防御功能，可对勒索软件实现有效防御，助力企业免受因数据无法读取所造成的业务产能损失。此外，Traps将其卓越的多元方法防御功能与多防御技术相结合，可在终端遭受攻击之前对这些已知和未知攻击进行防御，从而确保终端安全。

引言

“Traps 4.1将终端安全带入了新的境界，这些创新型卓越功能，足以应对当代威胁新态势。其新增勒索软件防御功能以及在Windows和MacOS客户端的轻松部署，将大大增强企业在制定终端安全战略时将Traps作为必备标准的信心。”

——Norlem Technology Consulting 首席执行官 Bryan Norman

“在可预见的将来，勒索软件攻击将在复杂性和频度上进一步加强。Traps 4.1版本所具备的全新功能，能够有效阻止攻击的发生，保护我们的数字生活方式。”

——Palo Alto Networks首席产品官 Lee Klarich

Traps 4.1版主要全新功能，

基于行为的勒索软件防御功能，无须通过签名或已知样本，在原有功能基础上叠加一层恶意软件防御功能。可对系统内恶意软件行为进行监测，根据侦测内容，Traps会立刻对攻击进行拦截，防止终端用户数据被加密。

增强型内核漏洞防御功能，可有效防御新型漏洞技术，如近期发生在WannaCry和NotPatya攻击中的注入并执行恶意有效载荷的技术，从而在漏洞初始阶段阻止高级攻击的发生。