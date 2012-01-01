锐捷亮相2017土耳其ISAF国际安防展

锐捷网络亮相土耳其国际安全科技消防暨工业安全大展（以下简称ISAF）。ISAF是土耳其在该领域内最大且唯一的综合专业展览会。

2017年9月14-17日，锐捷网络亮相土耳其国际安全科技消防暨工业安全大展（以下简称ISAF）。ISAF是土耳其在该领域内最大且唯一的综合专业展览会。自该展会举办以来, ISAF就不断地吸引着全球专业人士来此盛会。2017年是该展会的第21届，吸引了215家参展商及全球近20000位专业观众。

作为数据通信解决方案领域的知名品牌，锐捷网络携手六家合作伙伴联合参展，亮相于信息技术安全展厅。这六家合作伙伴是Nokta Elektronik、Bimel、Ergen、Batu Savunma、Ülkem及Vega Technology。本次展会，锐捷展出了交换机、无线等系列产品，吸引了众多与会客户驻足。

作为中国最早的交换机厂商之一，从业内第一台第二代高密度万兆交换到全球首发十万兆平台交换机，锐捷紧跟国际技术趋势，带领中国用户迎接网络应用的变革浪潮。经过多年的发展，锐捷形成了数据中心、园区网两大类别多个品类完善的交换机产品系列。在本次展会上，锐捷展出了RG-N18000-X、RG-S6220、RG-S2910、RG-S5750、RG-S7808C等多系列交换机。

本次展会上还展出了锐捷独创的搭载X-Sense灵动天线的RG-AP740-I、智分等无线产品及解决方案。锐捷无线瞄准细分场景进行创新，推出了医疗零漫游、无线NEW办公等场景化解决方案，大幅提升了各行业用户的无线体验，同时也使锐捷在中国的交通、金融、教育等多个行业收获了企业级WLAN市场份额第一的成绩。

据了解，本次展会还采用了锐捷网络HPoE交换机用于网络监控摄像。HPoE部署简单、安全稳定，只需一根网线，即可完成大功率末端供电和数据传输，圆满完成ISAF视频监控任务。

除了本次展会展出的交换机、无线产品，作为中国首批“创新型企业“的代表，锐捷自主研发的产品还涵盖了路由器、云数据中心、云桌面、安全、网关、IT管理、认证计费、智慧教室、移动应用平台等11条产品线。凭借创新的产品和方案，锐捷获得了用户的认可，在市场上也赢得了领先。从业内权威的咨询机构IDC和计世资讯的数据看，锐捷在园区网认证方案、虚拟化计算机教室方案等领域的市场占有率都排名第一。

在海外市场，锐捷网络也一如既往秉承“扎根行业，深入场景”的理念，保持在核心技术能力的持续投入与创新，为各行业用户提供端到端的解决方案，为全球用户网络持续创造新价值。