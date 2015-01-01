SonicWall收入与利润连续三个季度实现增长，促成销售新机会

SonicWall今天宣布，本年度已经连续第三个季度在销售、合作伙伴参与以及支持方面超越预设的财务和运营目标。为这一持续上升势头锦上添花的是：公司获得超过21项重要行业奖项和认可，进一步印证了SonicWall在网络安全领域的领导地位。

Francisco Partners和Elliott Management旗下的私有网络安全公司SonicWall今天宣布，本年度已经连续第三个季度在销售、合作伙伴参与以及支持方面超越预设的财务和运营目标。为这一持续上升势头锦上添花的是：公司获得超过21项重要行业奖项和认可，进一步印证了SonicWall在网络安全领域的领导地位。

SonicWall总裁兼首席执行官Bill Conner表示：“我们成为独立公司还不到一年时间，就已经取得了创纪录的财务表现，远远超过了目标，并且还在加速发展。整个SonicWall团队经过坚持不懈的努力，达到并超越了我们在公司独立运营第一天所设置的远大目标，这些成绩证明了我们的渠道合作伙伴、SonicWall全球团队以及我们世界级产品组合和支持服务的实力。”

Compufit合伙人Daniel Lansen介绍道：“这是一个全新的SonicWall。在Bill Conner的积极领导下，我们共同努力，让其跻身安全领域的前沿。在Capture、SECaaS以及无线创新之间，SonicWall为我们提供防火墙以外的技术，并使我们能够解决时刻面临的现实安全挑战。我们从未在其它安全厂商那里看到如此程度的创新，这加强了我们对这个品牌的长期忠诚度。”

SonicWall合作伙伴计划的签约数量不断上升

自从2016年独立运营以来，SonicWall与合作伙伴社区的强大关系一直是公司成功的关键因素。SonicWall一直定期为合作伙伴推陈出新——例如提出面向经销商、集成商、安全管理服务提供商和安全顾问的SecureFirst合作伙伴计划。自从2016年11月该计划启动以来，SonicWall的注册合作伙伴数量和销售额都实现激增：

来自150多个国家的超过18,000家渠道合作伙伴已注册SecureFirst合作伙伴计划；

其中5000家是SonicWall的新合作伙伴。

Verxo公司首席技术官Giordano Zambelli表示：“自SonicWall去年独立运营以来，我们对其所做的积极转变感到兴奋。这个团队真正了解合作伙伴和经销商，以及最终用户的需求。SonicWall出众的产品与行业领先的培训计划成为了我们开展业务的核心。”

SonicWall大学项目运作超过51,000次网络安全考试

SonicWall于2017年3月推出SonicWall大学项目，凭借SonicWall Capture实验室以及负责分析全球超过100万个传感器的实时数据威胁研究人员所采集的情报，SonicWall提供了一个基于职务的实时数字化课程。

合作伙伴持续地被SonicWall大学的培训和认证项目所吸引：

自第二季度起，SonicWall大学所提供的在线培训时间增加了一倍多，现在已提供累计超过25,000小时的在线培训，并成功组织了51,000次考试；

参与者不断完成聚焦于关键领域的专业认证，例如勒索软件、电子邮件威胁和加密威胁。

SonicWall全球销售与渠道副总裁兼首席营收官Steve Pataky表示：“我们在合作伙伴项目报备中所看到的显著增长带动了收入增长，从第二季度末起产生了8,000万美元的新销售机会。通过转型为100%专注于渠道的企业，SonicWall取得了巨大的成功。我们仍然坚定地致力于确保每个合作伙伴都能享受行业领先的支持和培训机会。”

SonicWall SecureFirst合作伙伴安全服务支持计划

把合作伙伴支持提升到新的高度，SonicWall面向指定合作伙伴推出了合作伙伴安全服务支持计划，将提供设计、部署、配置和培训服务，以便优化客户的SonicWall投资并支持独有的网络基础设施和业务安全需求，这使合作伙伴能够通过高利润服务来提升盈利能力。

Velocity Network公司销售与营销总监Matt Wiertel表示：“自去年年底以来，我们在产品质量、服务、营销和培训方面看到了显著变化。我们的团队意识到，我们接受的培训受到现实世界实时威胁情报的影响，这反过来也能让我们能够为客户提供更卓越的服务。”

SonicWall超越了销售与客户支持的行业基准

SonicWall和渠道合作伙伴社区将继续携手实现显著增长：

自去年11月SonicWall独立运营并启动SecureFirst合作伙伴计划以来，合作伙伴项目报备增长了50%，促成超过3.3亿美元的新销售机会。

SonicWall作为一家私有企业并未透露其销售数字，但独立市场调查公司NPD Group最近发布的CRN报告显示，2017年第一季度，SonicWall所售出的网络安全设备数量超过主要竞争对手，跃居厂商排行榜第二名，同比增长55%。

除了强劲的增长，SonicWall还更多地专注于优化客户服务与支持：

自2017年1月起，SonicWall把平均排队等待时间缩短了80%；

SonicWall将最长的排队等待时间缩短了63%；

第二季度的续约率超过85%；

根据最近发布的ARC 2017年评分，在所有下一代防火墙（NGFW）供应商中，SonicWall的产品质量和可靠性获得最高分，并且在服务指标方面进步最为显著。

SonicWall荣获空前的第三方认可

自成为一家独立公司以来，SonicWall凭借其业务和领导地位，一路斩获超过21个奖项，其中几个重要奖项包括：