国家网络安全宣传周开幕 志翔科技护航核心数据与业务安全

在此次安全周的网络安全博览会上，志翔科技通过展台宣传、现场讲解、视频播放及互动问答等多种形式，全面展示了志翔科技核心数据保护与业务风险管控技术与产品，并与公众和社会分享了全民信息安全防范知识。

9月16日，上海。2017国家网络安全宣传周在上海开幕，在没有网络安全就没有国家安全的今天，网络安全为人民，网络安全靠人民成为各界共识。除国家层面的顶层设计、技术产业、宣传教育等，全社会共同参与同样不可或缺。其中，各种网络安全技术的研发和应用企业也扮演着愈来愈重要的角色，承担起企业的社会责任。在此次安全周的网络安全博览会上，志翔科技通过展台宣传、现场讲解、视频播放及互动问答等多种形式，全面展示了志翔科技核心数据保护与业务风险管控技术与产品，并与公众和社会分享了全民信息安全防范知识。

生物识别技术走向日常，给安全带来新挑战

最新发布的iPhone X、三星Note8将刷脸、虹膜等生物识别技术应用于消费品，这是巨大的进步，同时其安全可靠性也引发讨论。志翔科技产品副总裁伍海桑和现场媒体分享：“基于指纹、面部、虹膜等生物特征的认证并非全新的身份认证技术，只是现在开始进入寻常百姓家。这些技术的原理是安全的，如何在付诸于日常应用时，做到准确可靠，则有待实践检验。”

智能手机技术快速发展，用户对于手机依赖性越来越高，手机等终端所承载的用户隐私数据越来越多，对安全厂商而言也带来新的安全挑战。传统的围绕企业边界进行筑墙式保护的安全手段不再有效，用户获取和使用数据的边界已经随着无限的外延而变得日益模糊。这样的情况下，身份权限就成为新的安全边界，如何证明“你是你”，“你有权做什么”，成为关键问题。而作为安全厂商，需要通过多维度分析，借助人工智能、机器学习等技术，提升识别系统决策的准确性，成为智能手机等用户终端背后的可靠技术支撑，才能让个人隐私数据泄漏等风险降到最低。这就是志翔科技目前通过大数据分析和机器学习，来帮助客户进行业务风险管控上一直在做的事情，伍海桑表示。

企业安全不断升级，形成协同才能让数据保护固若金汤

一方面，智能手机带来了终端访问数据的方式日益复杂灵活，终端数据变重、分布分散的趋势；另一方面，云计算等技术的发展带来企业IT架构的升级，数据上云，在云端呈现出集中化、海量化、和价值越来越高等特性。互联网形成哑铃形的云、管、端结构。随着业务发展，新技术不断被应用于提升工作效率，也让企业与机构安全面临新的挑战。尤其在当前环境下，高科技行业、医疗保健行业、政府核心部门等，研发数据和成果的高价值性，和用户隐私、国家安全数据的高敏感性，都对安全提出更高要求。

“以前企业通过物理封闭隔离来杜绝数据泄漏风险，现在竞争压力的加剧，业务的发展，对效率的追求推动企业必须开放，企业数据不再局限于防火墙内，被动式防御的传统安全逐步失效，企业安全需要体系化、形成协同，才能让数据的保护固若金汤。”志翔科技CEO蒋天仪表示。

企业安全体系化协同，改变传统安全机制关注某个领域的做法，而是致力于建立事前-事中-事后的整体解决方案，并更为关注事前的态势感知。蒋天仪分享，“态、势、感、知四个字是可以拆开了解读的。态指现在，势是未来，感要看得到、看得清，知则是分析明白并付诸行为。通过态势感知，进而在事中对安全风险处理形成行为指导。并通过全程不间断、持续监控，让事后可对问题及时溯源。这就是兼顾事前-事中-事后的企业安全体系。志翔科技从2014年创业初期就看准这样的安全趋势与方向，致力于研发以“观”、“察”、和“行”为基础的下一代安全技术，面向研发、业务、运维等几大需求场景，为企业和政府提供全面、可靠的核心数据保护和业务风险感知与管控服务。

互联网安全体系构建需：简单、公开、可信、分权

技术的演进与发展还将持续加速，并渗透进入生产与生活的各个环节。新的安全问题与挑战也会随之不断出现，这将推动安全法规政策，和安全技术与产品不断向前，惠及企业机构与普通用户。

“技术是工具，我们要做的是让新的技术服务于安全,构建更完善的互联网安全体系，这个体系的设计需以‘简单、可信、公开、分权’为最关键的设计理念。”伍海桑说。简单是说安全要好用、易用，让用户无感知，才能让企业和用户愿意使用，这是前提。公开指学术界、科学界、工业界内部和彼此之间，要信息共享、标准共制、漏洞共察，杜绝闭门造车和安全孤岛。可信要做到每个环节的安全可信，避免出现导致整个体系破裂的短板。而分权，则是要做到各环节权限清晰、制约明确，避免安全和风险短板，从而在安全事件后让损害不至于影响全局。基于此，安全并不是一个孤立的话题，而是每个安全厂商，每个企业，政府机构，乃至全社会每个普通用户都要履行的责任，正如网络安全宣传周主题“网络安全为人民，网络安全靠人民”。

“今年是志翔科技首次参与国家网络安全宣传周，提高全民安全意识和认知水平，是安全企业的企业责任，也是社会责任。志翔科技将始终定位关系国计民生的科技、能源、医疗保健、金融保险和政府等行业，保护其最宝贵的知识产权和广大用户隐私数据不受侵害。”蒋天仪表示。

随着政策法规的不断完善，技术发展带来的应用升级，和企业、普通用户意识逐步提高，安全的地位与市场需求将不断提高，志翔科技将持续创新，履行我们的企业责任和社会责任，为政府、企业、用户提供全面、有效、可靠的安全技术与产品。