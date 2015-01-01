用大数据建设“安全”生态 亿赛通出席安徽省通信学会大数据学术交流会

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至顶头条
来源：至顶网安全频道 2017年9月19日
关键字：亿赛通
2017年9月17日，安徽省通信学会大数据分会第四期学术交流活动在合肥举行，本次活动由安徽联通承办，会议规模之大，权威之高。并邀请到了中兴通讯首席架构师、中国大数据专家委员会委员等国内引领大数据前沿技术的150多家权威企业代表、德高望重的技术专家坐镇学术交流大会现场。亿赛通作为数据安全行业的佼佼者，运用大数据、互联网、云计算等新科技，采用国内外先进的信息安全技术，采取有效的安全策略和技术手段，建立覆盖终端、网络、存储、审计等各个方面的统一、安全、稳定、高效的信息安全大数据智能安全管理体系，保证系统安全稳定运行，推动大数据生态圈的健康发展。对此，亿赛通被特别邀请出席了本次权威大会，并与众多参会精英企业、技术专家等就大数据时代“潜藏哪些新威胁、机遇、解决方案等话题进行了深度的交流与分享。
大数据时代潜藏的新威胁
如今社会是一个高速发展的社会，科技发达，信息流通，人们之间的交流越来越密切，生活也越来越方便，而“大数据”成为了这个高科技时代的产物。对此，数据正在迅速膨胀并变大，它决定着企业的未来发展，人们将越来越意识到数据对企业的重要性，但是威胁同样围绕在我们的身旁。因此，在本次学术交流大会上，亿赛通高级安全顾问专家深刻的与大家分享了“大数据平台的数据安全解决思路”。那么，在大数据时代，企业数据究竟如何潜藏着新威胁？亿赛通高级安全顾问专家分析到，首先，因为权限管理与控制不当，导致敏感数据被随意处置；其次，因为流程设计与管理问题，导致敏感数据被不当获取；再者，因为安全管控措施落实不到位，导致敏感数据发生泄露，所以敏感数据难以得到保护。
智能安全 助推大数据引领时代发展
如何防护大数据时代下的数据安全？亿赛通高级安全顾问专家提出“智能安全”防护的新思路和方案。亿赛通全新“智能安全”解决方案是一套融合机器学习、大数据、数据分析、密码学、访问控制、语义分析、数据标识等技术的综合性数据安全体系，可以实现对用户数据资产进行事前主动防御、事中检测响应、事后追踪溯源、全程态势感知，协助企业构建全方位数据安全体系。
大数据时代，保护数据安全非常重要，亿赛通坚持用大数据构建“大安全”生态，利用前沿技术对企业敏感数据进行识别，提高敏感数据的识别精度，从而进行全方位智能防护。
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