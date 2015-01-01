用大数据建设“安全”生态 亿赛通出席安徽省通信学会大数据学术交流会

亿赛通被特别邀请出席了安徽省通信学会大数据分会第四期学术交流活动，并与众多参会精英企业、技术专家等就大数据时代“潜藏哪些新威胁、机遇、解决方案等话题进行了深度的交流与分享。

2017年9月17日，安徽省通信学会大数据分会第四期学术交流活动在合肥举行，本次活动由安徽联通承办，会议规模之大，权威之高。并邀请到了中兴通讯首席架构师、中国大数据专家委员会委员等国内引领大数据前沿技术的150多家权威企业代表、德高望重的技术专家坐镇学术交流大会现场。亿赛通作为数据安全行业的佼佼者，运用大数据、互联网、云计算等新科技，采用国内外先进的信息安全技术，采取有效的安全策略和技术手段，建立覆盖终端、网络、存储、审计等各个方面的统一、安全、稳定、高效的信息安全大数据智能安全管理体系，保证系统安全稳定运行，推动大数据生态圈的健康发展。对此，亿赛通被特别邀请出席了本次权威大会，并与众多参会精英企业、技术专家等就大数据时代“潜藏哪些新威胁、机遇、解决方案等话题进行了深度的交流与分享。

大数据时代潜藏的新威胁

如今社会是一个高速发展的社会，科技发达，信息流通，人们之间的交流越来越密切，生活也越来越方便，而“大数据”成为了这个高科技时代的产物。对此，数据正在迅速膨胀并变大，它决定着企业的未来发展，人们将越来越意识到数据对企业的重要性，但是威胁同样围绕在我们的身旁。因此，在本次学术交流大会上，亿赛通高级安全顾问专家深刻的与大家分享了“大数据平台的数据安全解决思路”。那么，在大数据时代，企业数据究竟如何潜藏着新威胁？亿赛通高级安全顾问专家分析到，首先，因为权限管理与控制不当，导致敏感数据被随意处置；其次，因为流程设计与管理问题，导致敏感数据被不当获取；再者，因为安全管控措施落实不到位，导致敏感数据发生泄露，所以敏感数据难以得到保护。

智能安全 助推大数据引领时代发展

如何防护大数据时代下的数据安全？亿赛通高级安全顾问专家提出“智能安全”防护的新思路和方案。亿赛通全新“智能安全”解决方案是一套融合机器学习、大数据、数据分析、密码学、访问控制、语义分析、数据标识等技术的综合性数据安全体系，可以实现对用户数据资产进行事前主动防御、事中检测响应、事后追踪溯源、全程态势感知，协助企业构建全方位数据安全体系。

大数据时代，保护数据安全非常重要，亿赛通坚持用大数据构建“大安全”生态，利用前沿技术对企业敏感数据进行识别，提高敏感数据的识别精度，从而进行全方位智能防护。