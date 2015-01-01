启明星辰扩展安全生态广度，数据安全呈现新业务形态

网络攻击的形态不断变化，众多安全厂商开始统一目标，建设网络安全生态，以期为用户提供更好的网络安全保障。老牌安全厂商启明星辰除却对业内生态的建设深度有明确目标外，更是进一步扩展了安全生态的建设广度。

“任何一个企业不谈生态是不行的。”启明星辰集团副总裁严立如是说。

网络攻击的形态不断变化，网络安全防护技术也不断成熟，用户的安全需求也时时在变化，众多安全厂商开始统一目标，建设网络安全生态，以期为用户提供更好的网络安全保障。老牌安全厂商启明星辰除却对业内生态的建设深度有明确目标外，更是进一步扩展了安全生态的建设广度。

9月12日， 在“联启未来，数据安全新生态”的主题发布会 上， 启明星辰与联想云宣布达 成战略合作伙伴关系， 启明星辰集团副总裁严立、联想云CEO尉伟东、启明星辰创新事业群总经理吴海民、联想云副总裁张跃华出席本次签约仪式， 郑重签署了《战略合作框架协议》。在这场“9·12就要爱联姻会”上， 双方共同阐释了全新的产品理念， 分享了“企业协同办公+数据安全”全新生态变革的故事，希望 在云计算领域 通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，共同打造安全的企业级云计算方案。

左起：联想云副总裁张跃华 、联想云CEO尉伟东、启明星辰集团副总裁严立、启明星辰创新事业群总经理吴海民

谈到数据安全问题，我们不难发现，数据安全防护系统大多与企业的业务流程 管理等系统 分属不同模块，精专的安全防护能力与企业其他系统难以沟通，不仅难以达到最佳防护效果，还会对企业作业效率提出挑战，直接导致 用户在安全部署、安全管理方面的意愿大打折扣。为解决这样的现实问题， 同时，目前技术大发展的背景下，企业数据上云的需求不断增强，如何兼得企业办公协作效率与数据安全成为企业的主要诉求，这是启明星辰与联想云合作的契机之一；其二，对于启明星辰来说，近年来，启明星辰逐渐从提供安全产品转向提供安全服务转型，如何将数据安全技术和能力向云端延伸成为近期的主要课题， 与联想云的合作，将促进其云安全服务继续快速发展；三来， 联想云定位于企业客户，是天然的数据存储池，也是数据流转的重要模块，关注点和客户群体方面与启明星辰高度一致。

实际上，启明星辰 在数据安全领域 布局非常早，针对结构化数据安全和非结构化数据安全均已有成熟的数据脱敏产品以及DLP等产品，如何更好的向用户提供高效能的数据安全防护是启明星辰一直在思考的问题。 对此，张跃华补充表示：“启明星辰与联想云的能力混合在一起将为用户在安全和业务体验方面形成闭环，为用户提供更多使用场景，这也是我们双方走在一起的很重要的原因。” 这次合作，可谓是启明星辰与联想云的强强联合之旅，不仅双方得到了产品与解决方案的横向扩展机会，最重要的是，消除了最终用户在办公协作效率与数据安全方面的许多担心。

这已不是启明星辰进行的第一次安全生态扩展了， 具体 来说 双方 本次在云计算领域开展的，数据安全方面的深度合作 ， 将在充分保障数据安全基础之上 为用户提供 整体协同的办公解决方案，保障企业数据资产的安全，提升数据资产的价值。据吴海民介绍，双方合作后在产品交付方面将有多种模式，第一，启明星辰可利用联想云提供的IaaS超融合架构，提供类似于IaaS的安全、网络检测能力、网关能力大融合；第二，启明星辰将把在数据安全方面的数据防泄密、分级分类治理技术、以及对勒索病毒传统文件防护的技术等安全能力加持到联想网盘中去。这样便可解决用户的 一是勒索软件等安全攻击的痛点问题；二是用户即使中招，联想云盘的备份也能帮助恢复数据；三是能做到内容感知。

由此，面向客户交付的是SaaS形态的云盘统一的完整方案， 让用户能“买一家的东西，获得两家的能力”， 用户可根据其需求选用服务，而整个产品本身已具备安全能力。吴海民补充：“以往我们都是在卖‘一个盒子’或软件，现在，我们联手提供给用户的是新的业务形态。”

严立肯定的表示双方此次合作将对整个业态产生非常积极的影响，他表示：“从广度上来说，通过跟云计算、大数据的对接，企业面临的新的安全问题将市场放大很多，这对于启明来说很具有战略积极意义；从深度上来说，用户的业务上云后，其业务安全、数据安全的需求非常迫切， 启明星辰作为安全企业，与联想云进行合作后，将能更好地与客户结合业务沟通数据安全等问题，使业务能力和安全能力都能够深刻满足用户更深层次的需求。” 吴海民从合作细节分析表示： “启明星辰作为一家专业的安全公司，一定要找到对安全重视的、以及在数据和业务层面 专业的 合作伙伴进行深度合作，才可能消除与用户间的沟通鸿沟。联想云从云角度做好了帐号管理，权限管理，存储安全，链路安全，启明星辰则以自己独特内容的安全技术与联想云数据业务完美结合，能给用户带来真正意义上数据安全的保护。”