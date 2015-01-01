亚信安全亮相2017年国家网络安全宣传周，以新兴技术驱动网络安全产业发展，提倡建设网络空间平安城市。

9月16日，2017年国家网络安全宣传周在上海拉开帷幕。作为云与大数据的安全技术领导者，亚信安全响应“网络安全为人民，网络安全靠人民”的号召，以“为了人民对美好生活的向往”为主题，全面展示了以机器学习（ML）、态势感知、移动虚拟化、大数据、高级威胁调查取证等新兴技术驱动的网络安全产业发展等内容。伴随智慧城市建设的深入发展，城市对安全的要求已从物理空间安全扩展至网络空间安全。物联网、智慧城市应用在提供极大便利的同时，也开始面临大量的网络安全威胁。亚信安全提倡建设“网络空间平安城市”，构建以主动式、全方位、全天候的城市网络安全防护体系为核心，实现“事前监控预警、事中防御处置、事后溯源取证”的城市网络安全一体化全流程管理。

【亚信安全展位示意图，位于上海国家会展中心7.2馆，F6展位参展】

网络空间平安城市：全面提升城市网络安全管理综合能力

十八届三中全会明确提出要建立“为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享、经济发展绿色开源、网络空间安全清朗”的新型智慧城市，要践行新型智慧城市的建设。然而，伴随智慧城市建设的深入发展，城市对安全的要求已从物理空间安全扩展至网络空间安全。物联网、智慧城市应用在提供极大便利的同时，也开始面临大量的网络安全威胁。例如，通过智慧设备大量的已知和未知漏洞，黑客可能会攻击交通、水利、电力等基础设施系统，造成经济损失、社会秩序混乱乃至威胁国家安全。

在本届国家网络安全宣传周上，亚信安全倡导构建主动式、全方位、全天候的城市网络安全防护体系，并通过拟真、生动的网络攻防演示，展现了如何通过“事前监控预警、事中防御处置、事后溯源取证”的城市网络安全一体化全流程管理，来化解城市网络空间的安全威胁，保障个人以及城市安全的实际效果。

在防摄像头劫持演示环节中，亚信安全在展台上真实模拟了城市中的摄像头在被黑客劫持之后，可能对个人隐私与城市公共空间造成的巨大破坏，让观众体验身临其境的网络安全威胁。此外，亚信安全还在展台上模拟了“网络空间平安城市指挥中心”，展示了指挥中心集成的区域态势、行业态势、企业态势和调查取证等多个平台。并针对某视频监控系统的一次入侵事件，展现指挥中心如何及时发现、分析、治理、溯源和联动防御，实现城市的安全守护。

作为网络安全空间城市实践的延伸，亚信安全目前已建成网络空间平安城市实验室，包含国内一流的态势感知中心、威胁调查取证中心、攻防实验室，未来还将建立云安全、工业互联网安全、大数据安全三个实验室和网安公共教育基地，除了以高度自主、可信和领先的技术为城市网络空间安全防护提供支持保障，还引导人民主主动的防范网络安全威胁，落实“网络安全为人民，网络安全靠人民”的策略方针。

搭建整体网络安全解决方案：助力国家网络安全战略落地

今年，《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》等系列法律法规相续出台、落地，标志着中国网络空间战略迈出了重要一步。在本届宣传周上，亚信安全对于中国网络安全法律法规进行了深入解读，并梳理了网络安全法律法规对政府、运营商、金融等企事业单位的网络安全防护体系要求，以帮助用户在践行合规性要求的同时，全面提升安全等级。

为了助推网络安全法律法规的落地实践，亚信安全还展示了整体网络安全解决方案的搭建过程。通过增强信息安全风险管控能力和新增信息安全事件态势感知系统，亚信安全可以帮助用户构建出一套集中化、流程化、风险可视化和安全态势感知平台，形成完善的安全运营体系，对信息安全风险精准评估，最终实现标准化、例行化、常态化的风险安全运营。

抵御日渐精进的网络攻击：智进方能御远

在2017年，全球已经发生了“WannaCry”等多起轰动性的网络安全事件，凭借领先的机器学习融合网络安全技术，亚信安全成功协助客户抵御了病毒入侵。在宣传周期间，亚信安全通过跟踪分析近年来全球勒索病毒的情况，向观众详细展示了 WannaCry、Petya等大规模勒索病毒的传播途径和攻击手段，让观众切身的感受到日渐精进的勒索病毒对数字资产带来的威胁，以及如何在工作和生活中，对这些网络安全威胁进行更有效的防御。

面对网络安全威胁的不断进化，亚信安全认为，只有发挥云安全、大数据分析等技术优异，探索人工智能等创新技术落实措施，持续推出进级的网络安全防御技术，才能更好的保卫文明社会的发展成果。在本届宣传周的分论坛上，亚信安全还同专家学者和用户代表一道，深入探讨了网络安全态势感知、高级网络安全调查取证、信息防泄漏监控和机器学习等一系列网络安全创新技术，帮助用户敏锐识别已知和未知的安全威胁，建立“立体、可控、可视”的主动安全防御新机制，全面提升网络安全防御能力。

9月16日-20日，亚信安全将在上海国家会展中心7.2馆，F6展位参展。并将在9月19日的“网络安全态势感知”分论坛和9月20日的“大数据安全与个人信息保护”分论坛分别进行《态势感知如何产生生产力》和《机器学习影响网络安全发展》的主题演讲。欢迎大家参观交流。