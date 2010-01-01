启明星辰守护金砖峰会网络安全 为光明未来添砖加瓦 

金砖国家领导人第九次会晤在厦门隆重举行。启明星辰作为中国最具主导地位的企业级网络安全供应商，在金砖峰会期间十分荣幸被聘为“金砖国家领导人厦门会晤网络安全保卫工作技术支持单位”，并圆满出色的完成了安全保障任务。

9月3日--5日，以“深化金砖合作关系，开启更加光明未来”为主题的金砖国家领导人第九次会晤在厦门隆重举行。启明星辰作为中国最具主导地位的企业级网络安全供应商，在金砖峰会期间十分荣幸被聘为“金砖国家领导人厦门会晤网络安全保卫工作技术支持单位”，并圆满出色的完成了安全保障任务。

从2017年3月起，启明星辰已积极投入金砖会晤全方位安全保障准备工作，集福建本地团队与ADLab积极防御实验室、安全服务中心、安星网站安全监测服务团队、检测团队、云众可信、金融团队等全国各产品与服务团队精英，共计200多人，为金砖会晤的网络安全保障工作提供7*24小时全方位的技术支持，成功保障会晤前、中、后期的系列保障服务，获得了相关部门的一致认可。

启明星辰凭借多年技术积累与不断自主创新，先后全面出色完成北京2008年奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2012年亚欧博览会、2014年APEC大会、2016年G20杭州峰会、2017年一带一路峰会、以及嫦娥号、天宫号、玉兔号等众多国家级重大安保项目，成为国家网络安全发展中不可或缺的主力军，为国家网络安全保驾护航。

多年来，启明星辰始终信守“中正、中和、自强、沉静、责任、承诺”的理念，坚持以用户需求为根本动力，通过不断耕耘，已经成为在政府、电信、金融、税务、能源、交通、军队、军工、制造等国内企业级客户的首选品牌。

启明星辰将秉承诚信和创新精神，继续致力于提供具有国际竞争力的自主创新的安全产品和最佳实践服务，帮助客户全面提升其IT基础设施的安全性和生产效能，为打造可控的安全生态体系，提升国际化的民族信息安全产业第一品牌而不懈努力。