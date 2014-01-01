第五届中国互联网安全大会：人是大安全时代的核心

“在大安全时代，人是一切安全问题的根源，也是安全生产力。” 360集团董事长周鸿祎12日在第五届中国互联网安全大会（ISC 2017）上表示，人是大安全时代的核心。

至顶网安全频道 09月12日 综合消息： “在大安全时代，人是一切安全问题的根源，也是安全生产力。” 360集团董事长周鸿祎12日在第五届中国互联网安全大会（ISC 2017）上表示，人是大安全时代的核心。

9月11日至13日，以“万物皆变，人是安全的尺度”为主题的ISC 2017在北京召开，由国家互联网信息办公室网络安全协调局、工业和信息化部网络安全管理局、公安部网络安全保卫局、国家密码管理局商用密码管理办公室联合指导，由中国互联网协会、中国网络空间安全协会和360互联网安全中心共同主办。

中央网信办副主任杨小伟,工信部、公安部等相关领导出席会议并致辞。

国际社会高度关注网络安全治理

当前，网络空间安全已经深刻影响全球竞争与发展格局，网络犯罪态势严峻。

公安部网络安全保卫局总工程师郭启全说：“国家数万名网络警察是网络空间安全的主力军，针对新技术、新系统、新应用的执法监管，必须与时俱进，适应新的技术与应用的特点和规律。”

联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）网络犯罪全球项目主管尼尔·沃尔什（Neil Walsh）在ISC大会上表示，网络安全与网络犯罪是国际社会共同体高度关注的新兴领域，也日益成为联合国的战略工作重心。UNODC作为联合国框架下刑事事务的负责部门，将帮助各成员国打击网络犯罪纳入工作日程之内，并在全球范围内开展技术支持和能力建设，提供反网络犯罪政策法律支持，推动有关网络犯罪的国际新合作、新动议。

据悉，尼尔·沃尔什领导的UNODC在全球四大洲的联合国职员就网络犯罪做出战略响应，为全球70多个国家提供技术支持和能力建设，与全球政治领导、司法官员、执法部门及专家学者共同推动打击网络犯罪、在线儿童色情、毒品贩卖、人口贩卖、武器交易以及恐怖主义等领域的国际合作。

中国是全球互联网用户数量最多的国家，一直非常重视包括打击网络犯罪在内的网络安全治理，广泛参与联合国框架下的网络犯罪治理动议，积极推动打击网络犯罪国际合作机制的建议，并与东盟、上合组织签订了相关合作框架。

人是大安全时代的核心

过去的十二个月，网络空间的对抗冲突不断升级。“永恒之蓝”勒索蠕虫席卷150多个国家、乌克兰电网遭遇系列黑客攻击等重大网络安全事件，给全球各行各业带来了难以估量的影响。

工信部网络安全管理局局长赵志国认为：“做好网络安全工作，需要顶层设计，需要广泛合作，更需要务实严谨和扎实的工作推进，需要在网络安全法的框架下，聚焦统筹谋划、协同联动、能力提升、完善体系和基础管理五项工作。”

周鸿祎表示，5月份爆发的勒索蠕虫攻击事件是网络安全的一个分水岭，标志着大安全时代的到来，出现了网络战不宣而战、漏洞是重要武器、没有攻不破的网络、工业互联网成为攻击目标、网络犯罪和网络恐怖主义的潘多拉盒子被打开等五大趋势。

“在网络安全面前，线上线下的边界已经消失了。今天，我们进入了一个大安全时代，网络安全不再单指信息安全和信息系统安全，而是国家安全、社会安全、基础设施安全、城市安全、人身安全等更广泛意义上的安全。”周鸿祎说，过去的网络防护依赖于技术体系，一味地堆砌设备，重金打造的防线看似固若金汤，实际不堪一击，因为安全不仅仅是技术问题，更是人的问题。

“人是脆弱的，也是最关键的。人是一切安全问题的根源，也是安全生产力。”周鸿祎表示，搭建安全体系时，需要基于人来建设业务体系设计和安全技术体系，通过人与技术的协同，建立以人为核心的安全体系和安全生态。

亟需建立“人加系统”的新安全体系

ISC联席主席、360企业安全集团董事长齐向东在大会上提出“数据驱动安全2.0”：“过去一年爆发的众多网络安全事件采用的都是未知漏洞，或者新的攻击方法，防止这些网络攻击需要采用人加系统的方法，而人起到关键性作用。”

齐向东表示，“数据驱动安全2.0”利用云端安全能力和安全运营平台，将数据的安全价值，赋能设备和人，驱动设备协同联动的同时，让人更智能。云端、设备和人三部分协同联动的新一代安全体系，能全方位提升防御内外部安全威胁和业务风险的能力。

具体来说，第一，云端是安全运营和能力中心，基于数据的云端安全能力平台和安全运营平台，将数据转换为安全价值，为设备和人安全赋能；第二，数据驱动设备间协同联动，提升设备能力，抑制安全风险，减少响应时间，降低运营成本；第三，人是新一代安全运营的核心，通过充分利用云端能力，结合本地设备协同联动，提升研判分析、追踪溯源、响应处置和运行维护水平。

“所以，今年我们提出的主题是‘万物皆变，人是安全的尺度’，也就是说，人对网络安全起着决定性作用。”齐向东表示，确定大会主题是每年ISC最重要的任务，因为大会聚集了全球专家的共同智慧，能对未来一年的网络安全产业起到引领作用。

记者了解到，从首届的“共筑网络安全世界”到2014年“万物互联，安全第一”、2015年的“数据驱动安全”和2016年的“协同联动，共建安全+命运共同体”，都成为业界公认的安全理念和发展趋势，并在产品创新、安全体系建设、安全应急响应中得到了广泛的运用。

据悉，本届ISC大会期间，来自微软、思科、Palo Alto、Fireeye等全球100多家企业和相关机构的近千名顶级信息安全专家参会，将围绕关键信息基础设施、工业控制、网络犯罪、政企安全、人工智能、区块链、漏洞挖掘等重要领域的安全治理问题进行探讨。



