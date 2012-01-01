网络与信息安全攻防大赛火热开展 东软名列前茅

东软成功在“网络与信息安全攻防大赛”上夺得亚军。期间，东软安全服务团队积极备战、团结协作，无论是理论知识考核，还是攻防实操演练，凭借团队的良好表现，得到了评委的一致认可和好评，最终取得总分第二名的好成绩。

近日，由杭州市经济和信息化委员会主办的“网络与信息安全攻防大赛“顺利举行。来自各政府机构的网络安全责任部门、公共基础设施和包括涉密单位的负责人，以及全国信息安全领域优秀企业的顶尖技术人才等，共200多支队伍参加比赛，东软成功夺得亚军。

赛前，由杭州经信委邀请的多位专家、学者结合信息安全的前沿趋势展开长达一周的培训，涵盖Web安全、云安全、工业控制系统、智能硬件、移动终端、无线网络等内容，从理论知识、应用实践到攻防演练，进行全面的知识与能力提升。

作为全国应急响应中心的国家级支撑单位，东软应邀参加此次攻防大赛。期间，东软安全服务团队积极备战、团结协作，无论是理论知识考核，还是攻防实操演练，凭借团队的良好表现，得到了评委的一致认可和好评，最终取得总分第二名的好成绩。

自2004年开始，东软NetEye连续七届被国家互联网应急中心选为国家级网络安全应急服务支撑单位，长期配合政府部门进行漏洞挖掘、标准研究、重大安全事件追查处理等技术支持工作；多次配合公安机关追踪调查多项重大计算机案件, 承担着国家重大信息安全事件的技术响应支持工作，为多个国家部委、金融、电力、交通等基础行业客户提供信息安全保障技术服务。据悉，十多年来，东软NetEye提供的信息安全应急响应服务达到100％的客户满意度。