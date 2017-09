Palo Alto Networks宣布下一代安全平台支持VMware Cloud on AWS,目标是助力VMware Cloud on AWS用户以统一且自动化方式实现混合云架构的安全使用和扩展。

下一代安全企业Palo Alto Networks®(纽交所代码:PANW)今日宣布其下一代安全平台已开始支持VMware Cloud™ on AWS®用户。VMware Cloud on AWS 已于近期交付,初始阶段面向AWS西区(俄勒冈节点)。VMware Cloud on AWS 结合了VMware的企业级软件定义数据中心 (Software-Defined Data Center, SDDC)软件与AWS的弹性裸机基础架构,可为企业私有云和公有云带来统一的运营模式和应用移动性。与Palo Alto Networks下一代安全平台实现集成后,VMware Cloud on AWS 将为用户带来统一且自动化的针对网络威胁的防御和保护。

为了紧跟全球网络发展的步伐,虚拟化技术帮助企业将应用和数据部署于公有、私有和混合云计算环境中,以实现灵活配置,满足业务需求。但另一方面,企业在向多云环境迁移的过程中必须要解决诸多挑战:贯穿企业各个办公地点的安全一致性、自动化、搭建可扩展的弹性云安全架构。

与其他云安全解决方案相比,Palo Alto Networks 下一代安全平台在应用层面上提供更加卓越的可视性、可控性和威胁防御能力,助力客户实现对本地、私有云和公有云部署的保护,确保用户实现其应用和数据从其软件定义数据中心向VMware Cloud on AWS之上的安全迁移。

VMware Cloud on AWS技术合作伙伴助力用户在公有云和私有云上都能无缝部署这些同样成熟的方案。VMware简化了该部署,其合作伙伴也无需为VMware on AWS重新构造解决方案。只要合作伙伴方案能够在VMware vSphere® 本地环境中运行,那它就能在VMware Cloud on AWS上运行。VMware技术合作伙伴补充并强化了VMware Cloud on AWS服务,助力客户实现全新功能。

引言

“随着我们的平台开始支持VMware Cloud on AWS, 客户在软件定义数据中心向混合云环境演进的过程中,借助本地资源实现了扩展性和敏捷性的统一,同时也实现了应用和数据的安全迁移。我们很高兴能够为客户提供VMware 混合云环境下的持续性自动化保护和威胁防御功能,助力用户在安全性不受影响的情况下充分享受云技术所带来的高生产率和成本优势。”

——Palo Alto Networks业务开发副总裁Terry Ramos

“VMware Cloud on AWS可为客户提供无缝集成的混合云服务,让客户获得来自私有云领域领先企业的SDDC体验,而这些服务则运行于公有云领导企业AWS的架构之上。诸如Palo Alto Networks下一代安全平这样的技术可以帮助IT和安全团队降低网络安全风险和投入,提升云环境下的工作效率并实现云环境下的操作持续性。很高兴我们能够与Palo Alto Networks这样的企业合作,共同提升VMware Cloud on AWS的功能表现,提供客户更多灵活性和方案选择,实现更多商业价值。”

——VMware云平台业务部产品副总裁Mark Lohmeyer