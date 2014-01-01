Palo Alto Networks宣布下一代安全平台支持VMware Cloud on AWS

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
来源：至顶网安全频道 2017年9月7日
下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）今日宣布其下一代安全平台已开始支持VMware Cloud™ on AWS®用户。VMware Cloud on AWS 已于近期交付，初始阶段面向AWS西区（俄勒冈节点）。VMware Cloud on AWS 结合了VMware的企业级软件定义数据中心 (Software-Defined Data Center, SDDC)软件与AWS的弹性裸机基础架构，可为企业私有云和公有云带来统一的运营模式和应用移动性。与Palo Alto Networks下一代安全平台实现集成后，VMware Cloud on AWS 将为用户带来统一且自动化的针对网络威胁的防御和保护。
为了紧跟全球网络发展的步伐，虚拟化技术帮助企业将应用和数据部署于公有、私有和混合云计算环境中，以实现灵活配置，满足业务需求。但另一方面，企业在向多云环境迁移的过程中必须要解决诸多挑战：贯穿企业各个办公地点的安全一致性、自动化、搭建可扩展的弹性云安全架构。
与其他云安全解决方案相比，Palo Alto Networks 下一代安全平台在应用层面上提供更加卓越的可视性、可控性和威胁防御能力，助力客户实现对本地、私有云和公有云部署的保护，确保用户实现其应用和数据从其软件定义数据中心向VMware Cloud on AWS之上的安全迁移。
VMware Cloud on AWS技术合作伙伴助力用户在公有云和私有云上都能无缝部署这些同样成熟的方案。VMware简化了该部署，其合作伙伴也无需为VMware on AWS重新构造解决方案。只要合作伙伴方案能够在VMware vSphere® 本地环境中运行，那它就能在VMware Cloud on AWS上运行。VMware技术合作伙伴补充并强化了VMware Cloud on AWS服务，助力客户实现全新功能。
引言
——Palo Alto Networks业务开发副总裁Terry Ramos
——VMware云平台业务部产品副总裁Mark Lohmeyer
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
IBM Systems创行者高峰论坛直播：如何架构人机同行的世界
新华三下一代计算与存储发布会
“七年之痒” OpenStack让你审美疲劳了吗？
联想ThinkSystem发布会：让计算更智慧
杰和服务器：稳定高效 灵活扩展