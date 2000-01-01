VMware预计安全行业将出现合并浪潮，并据此安排市场发展计划

虚拟巨头将效仿其以往在存储行业当中的竞争手段，不过这一次转而进军安全行业。

VMware公司CEO Pat Gelsinger

VMware公司进军企业安全市场，并宣称这一业务市场未来将迎来合并浪潮。

该公司自上而下的分析均表现了其勃勃野心：首席执行官Pat Gelsinger在开幕式主题演讲中展示了一张幻灯片，其中所含均为各安全供应商最引以为傲的客户企业商标。VMware方面则无情地为该幻灯片添加了一项缩放特效，将数百家安全供应商的商标转变为难以辨认的尺寸——此举旨在表明大多数安全供应商提供的单点解决方案存在巨大重叠，迫使相应组织不得不同时管理多种有价值但却彼此孤立的产品。而且实际上，这些产品集结在一起反而会损害安全保障能力，最终导致客户难以掌控全局。

我们已经成功将VMware从“采购”立场导向了“战略”立场。

对于实现此次转换的关键，VMware公司的答案是“AppDefense”。其中新增的虚拟机白名单产品在虚拟机中能够通过比对其活动与已被允许的行为清单，确保虚拟机执行“良好”操作，而不再是仅仅使用一系列安全产品“检测不良行为”。另外，若AppDefense检测到虚拟机偏离了其预期行为，即可采用一系列手动及/或自动化对策以遏制处于萌芽中的攻击。

Gelsinger认为VMware将凭借此举旨在达成其发展目的。 “如果您对企业IT的风险投资有所关注，您就会发现‘安全’是迄今为止最热门的领域，” 该首席执行官在接受本报记者采访时表示，“对于一家热门的初创企业而言，其目标是开发一款出色的产品; 但VMware则不需要更多产品。产品数量过多会让安全问题在某些层面上变得更糟糕，而不是更好。”

“我将此现象称为‘加单衣现象’，” Gelsinger对此解释道，“面对众多竞争对手的追赶，你选择推出新产品。但是现在，大多数企业客户已经拥有约75种产品。他们在这样的环境下运营，但安全性却仍然得不到保障。”

尺寸问题：在VMware 2017大会的主题演讲中，VMware将安全行业商标缩小至蚂蚁般大小

Gelsinger将这部分责任归咎于行业当中的各从业厂商，对此他表示“作为提供安全基础设施的行业，这是我们整个集体的问题。面对客户，我们的表现并不合格的。而我们必须在底层基础架构中建立更多的核心安全功能。”

而AppDefense恰好能够为虚拟机管理程序实现以上所提及的各项核心安全功能。Gelsinger同时指出，通过对VSAN进行加密，VMware正在逐步确保能够让存储更安全。

该公司的下一款产品看起来将可能是存储监视工具，就如同当初vSphere刚刚推出时，VMware公司即开始向其阵列供应商制定相关规定，以便其产品能够可以与自家虚拟机管理程序与管理工具相配合。

Gelisinger表示该公司的工具“需要与运营环境进行更加深入的集成”，这意味着其发展计划与其它安全厂商类似。因此，VMware计划与大量安全人员开展合作，旨在提供描述VMware产品与安全厂商代码相结合的相关安全基础设施的“认证型解决方案”。

“未来能够在市场上继续生存的供应商可能会达到100家，” Gelisinger表示，“但绝不会像现在这样达到2000家。”

Gelisinger认为利基供应商不会消失。“总有特殊情况存在，”他表示，“在PCI、联邦与医疗领域都存在着定位特殊的供应商，所以我认为应该不至于出现由2000家供应商缩减至仅剩100家的情况。事实上，我更倾向于认为企业安全业务产品的核心将大幅削减，这代表着客户可以凭借数量更少的整体性投资获得更多的安全保障。”

虚拟巨头的转型之路

VMware公司在该安全方面作出的声明以及Gelsinger与AWS首席执行官Andy Jassy的发言在态度上可谓颇为傲慢。在新闻媒体问答会上，他们表示其选择在VMware-on-AWS首次亮相的前几个月宣布这一消息并不是为了激励投资者，而是希望给客户时间考虑这些信息对其未来数据中心的建设计划将产生何种意义。

只有曾经拥有过这样一套平台，才有可能真正理解其中隐藏的真相并作出上述声明; 而且在过去的几年，VMware一直无法完全确定该平台的未来。2016年1月，该公司宣布vSphere销售量下滑，并且预计将会持续处于下滑趋势。之所以作出这种预测，无疑是考虑到公有云的快速普及、容器迅速兴起以及虚拟机管理程序黄金时代已经过去等负面性背景因素。

然而，经过几个季度之后，vSphere销售量再度上涨。两周之前，VMware公司修订了vSphere的前景预期，并认定在可预见的未来其销售量将始终保持平稳。

Gelsinger表示，由于“对客户而言，我们已经成功将VMware从‘采购’立场导向了‘战略’立场”，所以vSphere的销售情况开始好转。同时，他表示，属于后一类范畴的客户将努力降低成本。“然而，如果你身处战略立场，问题就将变成‘我们如何携手实现协同效应？’”

Gelsinger同时补充称，VMware在云供应商客户群体中的销售情况好于预期，这也是其平台受到重视的又一体现。

AppDefense的出现证明该公司仍然有能力寻求新方式以实现该平台的实践价值。另外，Gelsinger认为尽管NSX网络虚拟化产品才刚刚起步，且目前仅拥有2600家用户，但却已然成为一项每年收益可达十亿美元的业务。再者，Gelsinger表示，NSX网络虚拟化产品将推动VMware未来二十年的持续发展——正如服务器虚拟化曾支撑起该公司的第一个辉煌十年。该公司同时指出VSAN拥有1万家客户，vSphere则拥有50万——从某种角度来看，这些用户都将需要新型存储方案帮助自身满足业务需求。

当然，这并不是说VMware已经完全独立于行业以外。其最终用户计算业务具有完整的方案组合且占据了成熟的市场，但增长速度却较为缓慢。尽管当前不少创新厂商都试图对云环境加以“驯服”，但VMware公司仍凭借着惯性令vSphere继续成为企业的首选管理工具，并希望混合云能够成为这项目标的助力。

但总体而言，虚拟巨头似乎已经开始了自己的转型之路。而相较于其之前面对变化的挣扎，如今的表现显然更有步入正轨的迹象。