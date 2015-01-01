安全智能化领军企业微步在线(ThreatBook)完成B轮1.2亿人民币融资

2017年9月5日，安全智能化领军企业微步在线(ThreatBook)宣布，已完成1.2亿元人民币B轮融资。本轮融资由高瓴资本高瓴智成人工智能基金领投，同时A轮和天使轮领投方如山资本和北极光继续跟投。

至顶网安全频道 09月06日 综合消息： 2017年9月5日，安全智能化领军企业微步在线(ThreatBook)宣布，已完成1.2亿元人民币B轮融资。本轮融资由高瓴资本高瓴智成人工智能基金领投，同时A轮和天使轮领投方如山资本和北极光继续跟投。募集的资金将用于支持微步在线加大研发投入，建立健全营销体系，巩固和扩大在威胁情报市场中的领先优势。

微步在线是国内首家专业威胁情报(Threat Intelligence)提供商，致力于帮助企业安全团队在海量日志和报警中筛选有价值的信息，滤除噪音，发现失陷主机，并在最短的时间内作出有效的回应。自2015年7月创立以来，微步在线已帮助国内外众多企业成功应对了一系列重大安全威胁，在包括XCodeGhost、DarkHotel、WannaCry勒索病毒等引起广泛关注的国际安全事件中均有出色的表现。凭借专业的产品和服务，微步在线获得了全球主流市场和权威机构的认可，在着名行业咨询研究机构Gartner今年7月发布的《2017全球威胁情报市场指南》中，成立仅两年的微步在线作为唯一入选的一家中国公司，同卡巴斯基、赛门铁克、FireEye和IBM等安全行业的国际巨头同台亮相，打破了此前威胁情报市场一直由西方企业主导的局面。

作为本轮领投者，高瓴智成基金表示：“微步在线是国内最优秀的初创安全大数据公司之一，以领先的专业技术能力和商业化实践赢得了市场和声誉。信息安全是数字化时代的运营最基本的要求，高瓴将全力支持微步在线进一步加大投入，为更多的企业应对网络攻击和保障信息安全提供更好的产品和服务” 。

高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的公司，是亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。目前已经投资了消费与零售、科技创新、生命健康、金融科技、企业服务、先进制造等领域一大批国内外优秀企业。

全球安全威胁情报的市场在迅速扩大。根据Gartner的预测，未来三年，企业的安全预算将有60%投入“检测和响应”，而非单纯用于防御，这意味着能够帮助企业识别安全威胁并迅速判定最优应对方案的威胁情报将变得越来越重要。从政府到企业，市场对于威胁情报的需求日益清晰、迫切。未来三年内，全球大型企业在搭建安全架构时，使用威胁情报的企业比例将从现在的1%增长到15%。目前，微步在线的产品线已覆盖检测、分析、溯源、管理与可视化等各个威胁情报的应用环节，包括可私有化部署的威胁情报平台(TIP)和威胁情报管理平台(TIM)。微步在线与国内金融、能源、互联网等行业的数十家头部公司有紧密合作关系。

微步在线创始人兼CEO薛锋表示：“微步在线有幸引领和见证了威胁情报行业在国内从零开始到今天的发展壮大。我们的进步离不开广大客户的信任，投资方伙伴的支持，和全体微步人的共同努力。安全智能化时代的帷幕才刚刚拉开，我们将再接再厉，推动行业发展，做好中国品牌的安全产品。”



