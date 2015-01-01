SonicWall公司携手儿慈会为青海省盘道小学筹建“益童书屋”

SonicWall公司今日通过中华儿慈会益童成长中心“益童书屋”项目，为青海省西宁市湟中县共和镇盘道小学筹建图书馆并捐赠了课外图书。

SonicWall公司今日通过中华儿慈会益童成长中心“益童书屋”项目，为青海省西宁市湟中县共和镇盘道小学筹建图书馆并捐赠了课外图书。SonicWall公司大中华区总经理潘自强、SonicWall中国及香港地区销售总监肖振江、儿慈会益童成长中心主任何江萍出席了此次捐赠仪式，本次活动旨在缓解该校学生缺乏课外读物的问题，满足偏远地区学生渴望阅读的需求。

图1：青海盘道小学师生出席并见证捐赠仪式

盘道小学位于青海省西宁市湟中县共和镇新湾村，目前共有学生127名，教师9名。经了解，因海拔高、地区偏远，该学校失去了很多与外界沟通联系的机会，教育资源比较匮乏，并存在图书严重短缺、学生缺乏合适且高质量的课外读物等现象。今天，在全校师生的见证下，SonicWall公司与儿慈会共同捐赠了2747本课外书籍，并帮助学校筹建“益童书屋”图书馆，以展现为中国教育事业凝聚力量、传递爱心与希望的决心。

图2：SonicWall公司为青海盘道小学捐赠图书

SonicWall公司大中华区总经理潘自强表示：“书籍是通向知识的必需途径，地域及经济限制对学校和学生的影响很可能是深远而不可逆转的。SonicWall公司作为业界领先的网络安全科技公司，高度重视中国青少年的教育发展，我们很高兴能够为帮助中国偏远山区青少年享受优质教育资源尽一份力。”

图3：中华儿慈会益童成长中心为SonicWall公司颁发捐赠证书

履行社会责任，积极回馈社会，是企业生存的重要一环，SonicWall公司自进入中国市场之日起，便积极履行在中国社会及慈善事业方面的企业责任。借助中华儿慈会“益童书屋”项目，SonicWall公司为孩子们带来了丰富的阅读资源及课内外读物，弥补了地域限制对该地区教育造成的负面影响，让每一个孩子有机会接触到更广博的知识、了解高原外的万千世界。此次活动SonicWall公司携手神州数码等国内核心渠道伙伴，共同参与并见证捐赠的落地，并计划将此类公益活动长期坚持以覆盖到更多的贫困地区。

图4：SonicWall公司核心渠道公益行——青海站

“益童书屋”是由中华儿慈会益童成长中心于2015年启动的慈善计划，旨在为贫困山区、留守儿童们筹集课外读物，协助学校筹建阅览室，并协助学校的老师进行阅读推广。儿慈会益童成长中心主任何江萍表示：“‘益童书屋’不仅仅是一个公益项目，更是一个连接梦想的桥梁。我们相信，通过与更多像SonicWall公司这样具有社会责任心的企业合作，我们将能够为更多偏远地区的孩子们提供资源，帮助他们实现自己的梦想。”

图5：SonicWall公司与儿慈会为学校授“益童书屋”铜牌