联通、360强强联合 共建信息安全联合实验室

中国联通“下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室”横琴研究院揭牌暨合作伙伴签约仪式在珠海市横琴新区创意谷举行。同时，作为国家工程实验室横琴研究院的重要组成，中国联通网络技术研究院与360企业安全集团联合成立了“联通360企业信息安全联合实验室”

至顶网安全频道 09月02日 综合消息： 近日，中国联通“下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室”横琴研究院揭牌暨合作伙伴签约仪式在珠海市横琴新区创意谷举行。同时，作为国家工程实验室横琴研究院的重要组成，中国联通网络技术研究院与360企业安全集团联合成立了“联通360企业信息安全联合实验室”,共同为政企客户提供全面有效的网络安全防护。

中国联通运营公司副总裁韩志刚、中国联通网络技术研究院院长张涌、珠海市副市长芦晓凤、珠海市横琴新区管委会主任杨川以及360企业安全集团副总裁吕韬等领导出席揭牌及签约仪式。

中国联通网络技术研究院院长张涌（左）、360企业安全集团副总裁吕韬（右）出席签约仪式

中国联通“下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室”是我国信息领域第一个国家工程实验室。“国家工程实验室横琴研究院”是在珠海横琴新区政府的大力支持下，由中国联通在横琴设立的产业化研发基地，是“下一代互联网宽带业务应用国家工程实验室”的主体部分，也是中国联通与各合作伙伴协同创新的重要载体。横琴研究院致力于打造开放协作式的研发创新、试验验证和技术推广平台，推动科研成果的产业化和落地应用，为中国联通内部业务部门及政企客户提供高水平的技术咨询和支撑服务。

360企业安全是中国领先的新一代网络安全产品和服务的综合型集团公司，汇聚了国内规模领先的高水平安全技术团队，集团以“保护大数据时代的安全”为企业使命，全面涵盖大数据安全分析、边界安全、终端安全、网站安全、移动安全、云安全、无线安全、数据安全、代码安全等全领域安全产品及解决方案，已经为包括中央部委和大型央企在内的超百万家企业级客户提供了全面有效的安全保护，并赢得了客户的一致好评。

面对当前复杂多变的市场竞争形势，中国联通与360企业安全成立“联通360企业信息安全联合实验室”，建立长期的战略合作伙伴关系。借助中国联通强大的网络能力以及360企业安全集团丰富的安全服务产品和经验，开展企业安全解决方案联合研发，并且面向政府、企业等客户，提供安全解决方案和网络安全产品服务，全方位提升中国政企客户的安全防护能力和水平。并聚焦工业制造领域，在数据分析、网关安全、云安全等方面，开展联合研发，为工业企业客户提供全面有效的安全保护。



