Palo Alto增新客户约3000家第四季表现强劲

Palo Alto网络日前公布了第四季度强劲的盈利数据，市场对Palo Alto有强劲的需求，第四季里客户群增长到42,500多家。

至顶网网络频道 09月01日 综合消息：

Palo Alto网络日前公布了第四季度强劲的盈利数据，市场对Palo Alto有强劲的需求，第四季里客户群增长到42,500多家。

安全公司Palo Alto发布的业绩数据显示公司在该季度的净亏损为3820万美元，收入为5.0910亿美元，合每股42美分，同比增长27％。第四季度非GAAP收益为每股92美分。

华尔街之前预计Palo Alto第四季度非GAAP收益为每股79美分，收入为4.873亿美元。

Palo Alto首席执行官Mark McLaughlin表示，公司在该季度里增加了约3,000家新客户。Palo Alto曾更新了一批产品，包括一个名为GlobalProtect的安全服务、日志记录服务和应用程序框架。

另据了解，首席财务官 Steffan Tomlinson将退休。

就整个2017财年而言，Palo Alto的净亏损为2.166亿美元，即每股2.39美元，收入为18亿美元，同比增长28％。非GAAP年度收益为每股2.71美元。

至于前景，Palo Alto预计2018年第一季度的收入在4.82亿美元至4.92亿美元之间，非GAAP收益在每股67美分至每股69美分之间。预计2018年财年的收入在21.2亿美元至21.6亿美元之间，比2017年上升21％至23％。而非GAAP年度收益当在每股3.24美元至每股3.34美元之间。

Palo Alto的指引大致符合华尔街的预期。