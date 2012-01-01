 Juniper收购安全分析软件初创公司Cyphort

本周四，Juniper Networks宣布计划收购安全分析软件初创公司Cyphort，为Juniper的安全业务注入一剂强心剂。

至顶网安全频道 09月01日 综合消息：

本周四，Juniper Networks宣布计划收购安全分析软件初创公司Cyphort，为Juniper的安全业务注入一剂强心剂。

Juniper在本周四的一篇博客文章中表示：“为了加强安全性，为客户提供业界领先的（Advanced Threat Prevention）平台以强化他们整体的安全状况，我们迈出了重要一步，打算收购Cyphort公司。”

这次交易的条款未对外公布。

总部位于加州桑尼维尔的Juniper公司表示，这次收购将会加强自己的高级威胁防御产品Sky ATP，提供一套面向本地部署和云的高级解决方案。Cyphort通过SKY ATP将提供更高的效率和性能，支持广泛的文件类型，以及从高级机器学习和行为分析中得到的全新威胁检测功能。

位于加州圣克拉拉的Cyphort为大中型企业客户提供安全分析用于高级威胁防御。

Cyphort由前政府情报机构官员和网络安全公司资深员工创建，提供的高级威胁保护解决方案可保护客户不受零日攻击和有针对性的攻击。Cyphort平台利用行为分析、情报和恶意软件检测来找出虚拟、物理和云基础设施中的攻击行为。

Juniper公司全球合作伙伴及联盟副总裁Brian Rosenberg本月曾表示，Juniper“全新投入到安全领域”。

“我们完全致力于安全。我们看到业务有所下滑，我们一直对于安全领域的争夺一直保持开放态度，其中很多是技术性的。我们花了很多时间和精力来更新这个组合。我们加大了在安全领域的激励力度。”

Cyphort首席执行官Manoj Leelanivas曾Juniper工作了14年，2013年开始进入Cyphort的高管层，前不久在该公司担任Advanced Technologies全球销售高级副总裁一职。

预计Juniper将在9月底完成对Cyphort的收购。