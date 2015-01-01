Radware攻击缓解措施成功抵御DDoS攻击

Radware成功扩展了其在Continent 8 Technologies的网络部署，不仅为Continent 8的数据中心提供了全面、实时的DDoS攻击缓解措施，还将提供DefenseSSL防护措施和全管理托管安全服务提供商门户，帮助该服务提供商为其用户抵御加密攻击和DDoS攻击。

日前，网络安全和应用交付解决方案提供商Radware公司宣布，Radware成功扩展了其在Continent 8 Technologies的网络部署。Radware不仅为Continent 8的数据中心提供了全面、实时的DDoS攻击缓解措施，而且还将提供DefenseSSL防护措施和全管理托管安全服务提供商(MSSP)门户，帮助该服务提供商为其用户抵御加密攻击和DDoS攻击缓解服务。在选择Radware之前，Continent 8团队采用的是需要大量人工参与的基于速率限制的解决方案，很难实时缓解攻击且难于扩展。

作为发展迅猛的全球服务提供商，Continent 8为横跨三个大陆的25个地区提供了高级主机托管和数据中心服务。自成立以来，该公司就在在线赌博行业占据了重要的市场份额，目前，该公司的客户群正在向其他行业和地区扩展。在线游戏行业十分依赖持续的可用性，任何可能导致中断的攻击都会造成巨大的收入损失、不良客户体验和声誉损失。

近年来，Continent 8的业务扩展迅猛，已成为了一个可以提供全球IP传输带宽的全球网络，该网络将产生几TB字节的数据流。因此该公司必须在重要的高带宽地区创建可以连接到一系列国内外托管中心的集中的高容量清洗中心。Continent 8需要可以处理高流量和攻击容量的全新安全解决方案，并将其与其它服务进行整合，为客户提供管理门户，以及单一平台视图。

此外，流经Continent 8网络的高价值SSL加密流量也在持续增长。该服务提供商发现自己频繁面临加密DDoS攻击，因此部署了Radware的Defense SSL防护措施。

Continent 8首席产品和市场营销官Stephen Trimble表示：“将Radware解决方案整合进我们一整套的安全产品，可以帮助我们在全球范围内进行扩展，并持续为我们的客户提供他们所期望的世界级的服务水平。Radware不仅可以保护我们的基础架构，还可以帮助我们研发更多针对DDoS的商业产品，将已经成功的DDoS服务推广给我们的客户，进一步扩大我们的收入选择。”

通过利用Radware解决方案，Continent 8已为数个成为DDoS攻击目标的客户成功提供了安全保护。这些攻击来自于一系列的攻击向量，然而被攻击企业或他们的云租户却没有遭遇到宕机或服务降级。

Trimble补充道：“Radware的‘个性化服务’不仅满足了我们所有的必要需求，还满足了很多额外的期望。自此之后，每当有任何技术或功能需求时，Radware的个性化关注会赋予我们信心，认定我们做出了正确的业务决策。”

Radware公司副总裁David Anderson表示：“Continent 8拥有一只经验丰富的团队，他们曾与世界上最复杂的黑客进行斗争。结论就是：Continent 8是一个久经考验、颇有见地的服务提供商，他们求助于Radware帮助他们解决最困难的挑战。现在，通过全面的网络防护措施，并为客户提供全面的DDoS缓解解决方案，Continent 8已经准备好并且能够持续发展全球业务。”