安全可靠稳如泰山，东软NetEye获年度优秀解决方案商

“2017中国（广东）安全可靠应用推进大会”在广州顺利召开，东软NetEye作为网络安全领导厂商应邀出席会议，并在“2017安全可靠应用年度评选“中脱颖而出，获得”2017年度安全可靠优秀解决方案商“奖项。

8月24日，“2017中国（广东）安全可靠应用推进大会”在广州顺利召开，本次大会由广东省电子政务协会 、工业和信息化部电子第五研究所主办，东软NetEye作为网络安全领导厂商应邀出席会议，并在“2017安全可靠应用年度评选“中脱颖而出，获得”2017年度安全可靠优秀解决方案商“奖项。

本次大会以“自主创新、共谋发展”为主题，邀请到众多相关国家部委领导、涉及安全可靠、电子政务、信息安全、大数据、云计算等领域的专家、国内安全可靠软硬件厂商，共同探讨安全可靠技术的现状和发展，研讨基于核心技术自主创新的安全可靠应用之路，推动安全可控的信息技术体系建设。

颁奖现场

作为中国网络安全行业的领导厂商，东软NetEye具备专业的安全可靠研发团队，多年来专注研发安全可靠信息技术，参与安全可靠相关标准的制定、不断完善安全可靠产品体系，并成为国内第一批安全可靠产业联盟发起单位。

东软NISG6000-AGKK

东软NeteEye安全可靠产品技术的重要代表之一就是被称为拥有中国”芯“的完全自主知识产权的下一代防火墙——自主可控安全可靠防火墙（NISG6000-AGKK）。该系列产品采用龙芯处理器与多项东软拥有完全自主知识产权的技术，目前已通过公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心产品测评，是第一款通过国家级权威认证的千兆龙芯防火墙，能够有效保障用户的网络和信息资产的安全及用户业务运行的安全可靠性。

本次“安全可靠优秀解决方案商“奖项的获得既是对东软NetEye多年来持续为用户提供高效完善的安全解决方案及服务的肯定，也是一份信任与期许。未来，东软NetEye将秉承着多年的专业技术积累持续致力于推动安全可靠产业发展，广泛联系产业链资源，实现合作共赢，不断为用户提供业界领先的一体化安全解决方案。