启迪国信举办首届生态峰会 论道数字化转型与生态圈构建

2017年8月25日，以“融合创新 赋能生态?共享繁荣”为主题的启迪国信首届生态峰会在京召开。

2017年8月25日，以“融合创新·赋能生态·共享繁荣”为主题的启迪国信首届生态峰会在京召开。峰会上，启迪国信携手来自海内外100多家企业生态合作伙伴，共同探讨了在数字化转型日渐深入的背景下，如何深化合作、共同构建新型生态圈的议题。分享了时下前沿数字化技术与研究成果，为产业“数字经济”转型积极建言献策。

生态峰会主会场

云计算作为IT产业的革命性变革，发展趋势已经不可逆转。随着云计算、大数据、移动互联网、物联网的IT技术的混搭应用，数字化世界正发生着颠覆式的变革，政企必须进行数字化转型与变革，才能适应商业环境的变换，重塑商业价值、迎接挑战和新机遇。在此背景下，启迪国信召开本届生态峰会，旨在通过重塑数字化生态来助力政企数字化转型。

启迪国信CEO侯树立在致辞中表示：“在2017年，启迪国信启动了‘云+端’数字化战略，在移动化、云计算、物联网、大数据、AI、智慧城市方面开展了广泛的布局。同时，启迪国信还致力于简化合作流程、整合解决方案、优化资源配置，达到同合作伙伴开展更加深入的合作目的，以其抓住数字化转型带来的巨大市场机遇。”

依托于“云+端”数字化战略，启迪国信在国内、国际市场都取得了巨大的发展成果。目前，启迪国信是全球企业移动联盟(简称“GEMA”)中国唯一成员，在德国、日本、英国等地，其海外业务拓展化进程都频频出现亮点。近两年，启迪国信的海外市场战略已经全面投入执行，在国际渠道招募、国际化产品合作等方面均取得巨大成就。

继承了移动化行业深厚的行业资源积累，启迪国信“云+端”战略提供了从云到端的安全接入、终端的无缝数字化应用体验以及数字化平台整体解决方案。该解决方案由基础架构资源云（IDC+IaaS）、开发测试云、应用托管云（PaaS）作为底层基础，上层则提供有大数据、人工智能、深度学习等技术支撑的行业解决方案，打造了强大的数字化业务能力，塑造了完善的数字化生态体系。

启迪国信数字化方向布局

在数字化转型不断推动的今天，企业内部诸多环节将实现数字化转型重构，这就需要建立数字化转型服务共同体，共同探讨数字化转型最新趋势，共享数字化转型与服务的机遇与挑战。为了共同迎接数字化转型带来的机遇，启迪国信推出了“NationSky+ 2.0”生态合作伙伴计划，吸引了包括移动设备厂商、网络安全厂商、运营商、行业ISV在内的大量合作伙伴，可以帮助客户通过数字化来提升价值、实现双赢。

此外，生态峰会还举办了专家圆桌论坛。来自全球企业移动联盟(简称“GEMA”)、央企信息化、企业移动化、企业生态的几位专家一同探讨了数字化转型的机遇与挑战。与会专家一致认为，数字化转型正在全球范围内得到普遍推动，要顺利实现转型，不仅依赖于云计算、移动互联网、大数据、物联网、人工智能等创新技术的应用，也有赖于引导更多的政企参与到数字化产业链中来，通过推动资源的深度整合，以数字化带动实体经济的快速和稳定发展。