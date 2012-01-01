亿赛通新品发布 智能、互联、移动是关键

数据的应用在互联网时代带来新的变革机会，也带来更多的风险。在此背景下，亿赛通基于其原有的数据安全能力的积累，结合当前“智能、移动、互联”等新趋势关键词，发布了“数据安全智能管理平台”和“数据安全卫士”的升级版本。

数据的应用在互联网时代带来新的变革机会，也带来更多的风险。2016年9月，某ICP公司因自身安全漏洞被网络黑客利用，5亿用户的信息被泄露；不久前肆虐全球的勒索病毒，对企业和个人用户的重要文件进行加密然后敲诈，攻击目标直接锁定用户的数据，攻击手段竟是原本为了保护数据安全的密码技术... ...这些都提醒着我们，不管企业还是个人，数据安全的防护都刻不容缓。

绿盟科技全资子公司亿赛通成立于2003年，是国内专注于数据安全、网络安全及安全服务三大业务的供应商，在数据安全防护领域有着自己的见解。实际上，亿赛通在数据防护方面已经有了较为完善的产品线，产品系列细化至包括终端数据防护、网络数据防护、介质数据防护、存储数据防护、应用数据防护产品，并在云计算场景下提供云服务平台解决方案，以及在个人级数据防护方面提供数据安全卫士产品。亿赛通认为，面对近期接连发生的重大数据泄露事件，数据安全防护亟需一个全方位的智能、互联互通、覆盖移动领域的数据安全解决方案。

在此背景下，亿赛通基于其原有的数据安全能力的积累，结合当前“智能、移动、互联”等新趋势关键词，于近日召开了“智时代·智安全2017新产品发布会”，发布了“数据安全智能管理平台”和“数据安全卫士”的升级版本，下一步，亿赛通的市场战略将立足于打造全方位、立体化、多层次的数据安全堡垒，面向企业及个人提供智能化的数据安全防护产品。

亿赛通数据安全智能管理平台（DSIP）结合了前瞻性的尖端技术，整合了亿赛通所有终端模块形成一个统一管理平台，充分运用智能加密技术对数据进行智能识别、智能审计、智能加密、定密。

具体来说，DSIP是一款融合机器学习、大数据分析、文档加密、访问控制、关联分析、数据标识等技术的综合性数据智能安全产品，可帮助用户对结构化和非结构化数据进行数据治理（资产统计、分类、聚类、分级、密级标识等）、安全管控（数据加密、权限管理，数据脱敏、边界防护、应用准入、行为审计、数据防护等）、态势感知（趋势分析、风险预警、溯源、风险人员画像等），为用户的核心数据资产从终端、网络、存储、应用等全方位提供全方位、多层次、高效的全生命周期数据安全防护，并在确保组织敏感数据安全前提下，不管控、不影响非敏感业务开展，实现安全与效率的最大平衡。

数据安全卫士则开启了“个人版”新模式，主要是针对“个人”PC端的重要数据和核心资料外发安全需求设计的个人版安全产品。“简单、易用、安全、可控”是这款产品的最大亮点。

具体来说，数据安全卫士能够帮助用户在分享、存储私人数据资产时避免被他人非法窃取或使用。该产品采用了高安全动态虚拟卷加密和细粒度权限访问控制技术，因此当用户需要将涉密文件发给他人时，只有经过合法身份认证后的访问者才可打开受控文件；并且发送者可对外发文件使用者进行阅读次数、使用时长、内容拖拽、截屏等细粒度安全控制，从而有效防止重要信息在存储，以及外发、传输时被非法扩散或二次使用。据了解，数据安全卫士的应用也很简单，个人用户免费注册后即可使用，可谓是个人用户的“贴”身数据安全小卫士。

据了解，14年来，亿赛通已经开创11项技术先河，获得了30余项软件著作权及百项荣誉证书；并在行业市场中不断突破、地市业务的创新，截至目前，亿赛通已经在全国三十余个主要城市设立了分支机构，覆盖全国的营销及服务战略型布局基本完成，服务的客户超过万家企业，终端活跃用户过百万。