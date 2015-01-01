亚信安全与公安部第三研究所展开战略合作 实现资源共享、互惠共赢

近日，公安部第三研究所与亚信安全在上海举办签约仪式。公安部第三研究所党委书记朱任飞、公安部第三研究所所长助理金波、亚信安全董事长何政、亚信网络安全产业技术研究院院长刘东红、副院长童宁等出席签约仪式。

近日，公安部第三研究所与亚信安全在上海举办签约仪式。公安部第三研究所党委书记朱任飞、公安部第三研究所所长助理金波、亚信安全董事长何政、亚信网络安全产业技术研究院院长刘东红、副院长童宁等出席签约仪式。

【亚信安全与公安部第三研究所签约现场

左为亚信安全董事长何政，右为公安部第三研究所党委书记朱任飞】

飞速发展的互联网技术在为人们带来生活便利的同时，也滋生出个人信息泄漏、木马病毒、网络诈骗等大量网络安全事件。此外，不法分子对于关键基础设施和民生行业发起网络威胁攻击，让大部分人从“围观者”成为“受害者”。而在《网络安全法》正式生效后，各级政府机构和相关企业用户，都应在开展业务、提供服务的同时保障安全。法治驱动着网络安全技术的加速创新，开启了更广泛合作空间。

签约仪式上，公安部第三研究所所长助理金波表示：“亚信安全的多项网络安全技术已经处于全球领先位置，并已建成国内首个高级威胁调查取证中心、网络安全态势感知中心，全力支持国家重大项目安全保障工作。公安部第三研究所与亚信安全具备长期、稳定的合作基础与共同愿景，后续双方将借助此契机开展更紧密、多领域、全方位的深度合作，共同为网络安全事业做出贡献。”

亚信网络安全产业技术研究院院长刘东红表示：“公安部第三研究所是我国承担网络安全技术研发及工程建设工作的机构，在国家信息安全等级保护关键技术、反计算机入侵和防病毒研究等领域展开研究，并先后成立多个重点实验室，为科技强警做出突出贡献。双方所形成的警企合作优势，将助于更多的新技术和标准化手段支撑国家的网络安全治理。”

本着互利共赢的原则，公安部第三研究所与亚信安全后续将在网络安全技术研究、第三方取证实验室、网络安全态势感知、网络反欺诈、APT事件防护调查、公安信息网安全、人才培养等领域开展长期的、全方位的合作与交流，实现强强联合、资源共享、互惠共赢。