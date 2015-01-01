Check Point推出全新在线研究平台并发布年中网络攻击趋势报告

令人震惊的是，2017年到目前为止，全球已有近25%的组织受到RoughTed恶意广告网络攻击影响... ...

专注于安全的解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司近日推出全新在线平台Check Point Research，面向更大的社区提供网络威胁情报信息。Check Point Research平台可以向威胁情报社区通报Check Point的原创研究、网络安全领域的最新趋势以及当前威胁形势的相关详情。

在推出全新在线研究平台的同时，Check Point还发布了《Check Point网络攻击趋势：年中报告》。报告基于Check Point ThreatCloud世界网络威胁地图2017年1月到6月之间的威胁情报数据，全面介绍了勒索软件、银行和移动等主要威胁类别的恶意软件现状。

令人震惊的是，研究发现，2017年上半年，有23.5%的组织受到RoughTed恶意广告攻击的影响，还有19.7%的组织受到Fireball恶意软件的影响。此外，与去年同期相比，美洲以及欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的勒索软件攻击几乎翻了一倍。

报告重点指出了该时间段内的一些关键趋势：

广告软件的变异：Fireball恶意软件导致我们拦截广告软件的方针发生了重大改变，特别是那些看似合法的大型组织拥有的广告软件。与此同时，移动广告软件僵尸网络也在继续扩大和主导移动恶意软件的疆域。

民族国家的网络攻击武器：民族国家的重要黑客工具、零日漏洞、安全漏洞和攻击方法的泄露和随之而来的可用性，使得任何潜在的黑客现在都能实施复杂的攻击。

基于宏的下载器不断进化：过去六个月中，我们检测到利用Microsoft Office文件漏洞的新方法。这些方法不再需要受害者通过启用宏来为攻击者打开大门。

一批新的银行恶意软件涌现：网络犯罪分子将开源的银行恶意软件代码与复杂的混淆技术相结合，成功地一再绕过保护措施，使其很难检测。

勒索软件数量激增：2017年上半年，美洲，欧洲、中东和非洲，以及亚太三个地区勒索软件攻击比例相比2016年上半年几乎翻了一倍，从平均占世界范围内三种主要类别攻击的26%激增至48%。

Check Point威胁情报小组经理Maya Horowitz表示：“组织都在力争有效抵御现在所面临的大量威胁。黑客使恶意软件变得更加先进，这大大增加了非技术型黑客造成损害的能力。各种网络威胁盛行，但许多组织仍然没有采取正确的安全防范措施，只重视检测方法，而不去实施能够提前阻止攻击的主动预防解决方案。”

Check Point研究团队通过收集和分析Check Point Threat Cloud中存储的全球网络攻击数据，力求将黑客拒之门外。Check Point Research发布的资料，如《网络攻击趋势报告》，可以推动围绕新的网络威胁、趋势以及其他威胁安全相关见解的对话。Check Point Research旨在成为组织的强大资源，帮助组织更好地了解威胁形势并保护自身免受网络威胁。