亿赛通新品发布 智能、移动、互联是关键

亿赛通以“智能、移动、互联”等新趋势关键词，在京成功举办2017“智时代·智安全2017新产品发布会”，发布了两款新品分别是数据安全卫士和数据安全智能管理平台。

如今，伴随互联网+大数据时代的到来，“漏洞”、“黑客”、“网络入侵”成了人们听起来不寒而栗的词汇。2017年，严峻的网络安全重大事件悄然袭来：“WannaCry”敲诈勒索病毒、“暗云Ⅲ”变种木马、“Petya”勒索病毒、加拿大贝尔公司190万客户信息泄露、美国中央情报局数千份机密文档泄露……面对这些接连发生的重大数据泄露突发事件，一个全新的智能+、互联互通、全方位的数据安全解决方案才是当下亟需的安全保护网，在这样的背景之下，8月25号，亿赛通召开了“智时代·智安全2017新产品发布会”，体验数据安全领域不一样的感官盛宴，在这里产品的创新、智能、安全和企业多年来一路的坚持所取得的成绩让我们对亿赛通有了不一样的认识……

成大事不在于力量的大小，而在于能坚持多久。

——约翰生

“专注”应万变 “专业”赢市场

之所以说亿赛通新品的推出引人瞩目，最重要的一点就是这个耕耘中国数据安全防护领域14年的老牌企业，这一次不仅带来了满足市场亟需的产品，更重要的是，蕴含在产品之中的“智能、互联、移动安全”等创新技术、创新应用解决方案让业内对亿赛通有了“新”的认识。

“创新”铸造真价值 智能、移动、互联成关键

作为中国数据安全防护专家，14年来亿赛通都在用“专注”书写着自己在安全领域的历程。截止目前服务的客户超过万家企业，终端活跃用户过百万。业内服务规模覆盖28个省市、4个直辖市，开创11项技术先河，获得了30余项软件著作权及百项荣誉证书。

这些数字已经足以说明，在激烈的市场竞争中，多变的市场环境下，亿赛通在专注中成为了安全领域最为权威和专业的企业，从而赢得了客户并不断发展壮大。专注成就了亿赛通的成长，使得其对于市场的走向，客户需求的把握更加专业，从而对市场把握更为精准，面对数据泄露防护市场竞争越发激烈的今天，早已布局数据泄露防护领域的亿赛通获得了先机。2015年，亿赛通以19.2％的市场占有率，位居中国数据泄露防护市场第一名。2016年在激烈的市场竞争环境下，继续发力以20.6%市场占有率连续排名第一。

毫无疑问，几近完美的数字，让亿赛通在安全领域据备受瞩目，据2017年CCID最新权威报告显示，亿赛通市场份额在同行业其他品牌厂商中占有率连续多年稳居第一，成为数据安全行业的主力军。而创造这些数字的真正“武器”，成就亿赛通实现迅速增长的秘诀，必然是产品和市场战略。总结而言，前瞻性的关键技术、不断创新的产品解决方案和市场销售策略，就是亿赛通在变化莫测的市场快速占领高地，创立了一座又一座新的里程碑的“秘诀”。

智能管理平台 数据安全卫士

在技术和产品方面，互联网、大数据、云计算、人工智能等成为当下行业发展的新趋势，亿赛通又一次发布的产品解决方案结合当前“智能、移动、互联”等新趋势关键词，方案极具前瞻性的尖端技术，整合所有终端模块形成一个统一管理平台，对数据进行智能识别、智能审计、智能加密定密，充分运用智能加密技术。两款新产品分别是数据安全卫士和数据安全智能管理平台。

其中，亿赛通数据安全卫士开启“个人版”新模式，主要是针对“个人”PC端的重要数据和核心资料外发安全需求设计的个人版安全产品。当用户需要将涉密文件发给他人时，接收者打开文件首先需要进行身份认证，方可阅读。并且发送者可对外发文件的使用者进行阅读次数、使用时长、内容拖拽、截屏等细粒度安全控制，从而有效防止重要信息在存储中，以及外发、传输给第三方时被有意或无意非法扩散。“简单、易用、安全、可控”是这款产品的最大亮点。免费注册后即可使用。

另一款产品，亿赛通数据安全智能管理平台（简称“DSIP”），是一款融合机器学习、大数据分析、文档加密、访问控制、关联分析、数据标识等技术的综合性数据智能安全产品，可帮助用户对结构化和非结构化数据进行数据治理（资产统计、分类、聚类、分级、密级标识等）、安全管控（数据加密、权限管理，数据脱敏、边界防护、应用准入、行为审计、数据防护等）、态势感知（趋势分析、风险预警、溯源、风险人员画像等），为用户的核心数据资产从终端、网络、存储、应用等全方位提供全生命周期保护，在确保组织敏感数据安全前提下，不管控、不影响非敏感业务开展的体验度，实现安全与效率的最大平衡。这款产品应用领先的系统构架设计，更加智能化地为用户提供全方位、多层次、高效的数据安全防护。

显然，从两款新产品结合的新趋势和特点，可以分析出，亿赛通下一步的市场战略将立足于打造全方位、立体化、多层次的数据安全堡垒，并且越来越看重智能化，面向的客户群体既有企业又有个人。

占领高地 布局市场快速前行

正如上述所言，一个不断“创新”的专业企业，精准把握市场动态，有了绝佳的“武器”之后，便要布局市场，占领高地。毕竟，市场营销的优秀成绩离不开布局战略，这一次，亿赛通坚持合作伙伴战略和超前的服务理念。

据了解，2017年亿赛通不断努力完成在行业市场的突破、地市业务的创新。截至目前，亿赛通已经在全国三十余个主要城市设立了分支机构，覆盖全国的营销及服务战略型布局基本完成。渠道体系的建设已经成为了亿赛通稳步前行的基石。当然，伴随着亿赛通全国招募的近百家渠道的合作开展，规范的渠道政策和渠道管理方式也在逐步成型，而吸引渠道合作伙伴的最大动力集中在三点“好产品、好价格、好服务”。另外，近年来，亿赛通也同很多云服务厂商合作，共同开拓新型数据安全战场。

开花结果获殊荣 成就未来

在客户服务上，14年来，亿赛通已经服务了包括党政军、研发通信、金融、能源、设计制造、运营商、各大企业集团等领域的客户，这些领域的众多企业一直同亿赛通保持着良好的合作关系。这与亿赛通专业而完善的服务体系相关。

今天，依靠坚实的合作伙伴渠道架构和客户服务体系，亿赛通获得了国家、媒体、客户授予的众多荣誉，在2017年上半年，亿赛通荣获智能时代·数字经济“2016-2017中国DLP市场年度成功企业”；再次获得B级军用信息安全产品资质证书；由国家公安部颁发的亿赛通数据泄露防护（DLP）系统V5.0、亿赛通电子文档安全管理系统V5.电子文档安全管理（一级）销售许可证和亿赛通安全网关V5.0、亿赛通虚拟终端管理系统V2.0两款产品的软件著作权登记证书。更是一举成为中国大数据产业联盟，中国保密协会，中国商用密码保护协会，全国信息安全标准化技术委员会的高级会员。

总之，这一路的荣誉、良性成长，客户拓展，融汇着亿赛通员工的汗水和付出，更指向着亿赛通的未来前进方向。中国数据安全问题，亿赛通任重而道远，继续打造“智能安全，智慧未来”，将是亿赛通持续发展的方向。