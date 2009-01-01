安全无小事！易云股份携手知道创宇展开云安全领域合作

易云股份日前与专业网络安全公司知道创宇达成合作，双方将共同展开包括抗D保、加速乐、创宇盾、渗透测试、信息安全应急响应服务等一系列云安全产品的销售和推广，旨在共同构建云端安全防御体系，帮助用户有效解决安全风险。

国内领先的云计算集成运营服务提供商易云股份（eayun.cn）日前与专业网络安全公司知道创宇达成合作，双方将共同展开包括抗D保、加速乐、创宇盾、渗透测试、信息安全应急响应服务等一系列云安全产品的销售和推广，旨在共同构建互联网+大环境下的云端安全防御体系，帮助用户有效解决安全风险，提供高等级的云安全防护。

知道创宇作为国内最早提出网站安全云监测及云防御的高新企业，始终致力于为客户提供基于云技术支撑的下一代 Web 安全解决方案。凭借强大的云安全技术与服务能力，已形成一套完整的安全服务体系，能帮助客户应对变化多端的互联网安全事件，曾经为杭州G20峰会、乌镇世界互联网大会、抗战胜利70周年等重大活动提供网络安全专项保卫工作。

此次双方展开合作的一系列产品均为专门针对云环境所面临的威胁而设计的专业的云安全防护产品，集成了入侵防护、DDos防御、安全CDN等一系列网络安全功能。

帮助政府机构、民营企业建立全方位防御体系：

创宇盾产品通过国内独有的替身技术，独创虚拟补丁服务，采用主动发现、协同防御的方式将Web安全问题化于无形；拥有国内最大的黑客攻击样本库及漏洞情况服务中心，对黑客攻击采用实时记录拦截、联动动态分析，帮助重点客户完成攻击行业轨迹追踪及数据取证。

保障金融借贷平台、游戏、电商、教育培训、竞价排名、医疗等高危网站的安全：

抗D保产品最大防御能力超过2TB，专注于特大流量DDoS攻击防御服务。有效解决黑客控制僵尸网络对服务器发起的流量攻击造成服务器IP被封、带宽被打满等现象，100%清洗SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood等攻击流量。更有CC攻击防护及DNS攻击防护，完美抵御各类攻击。

提升各类网站的安全性及访问速度：

加速乐产品根据用户访问情况智能分配节点，大大提高用户访问网站的速度，解决因地域、带宽和服务器性能造成的访问瓶颈。

云计算安全是未来网络安全的一大趋势，易云股份产品总监路兴表示，为客户构建安全无虞的云上系统是易云矢志追求的目标。携手安全领域代表知道创宇，是易云前行中重要的一步。未来易云还将多维度、多领域，与众多优秀企业一起合作，构筑为客户真正贡献价值的云上生态。

易云股份：

易云捷讯科技（北京）股份有限公司（简称：易云股份）是国内领先的云计算集成运营服务提供商，由三位瑞士留学归国博士于2011年创办，先后获得了信中利、用友创新、海淀区创业服务中心、华夏幸福等著名机构的投资支持，并于2016年3月在全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌上市，股票简称：易云股份，股票代码：836286。

易云股份拥有专业的产品、研发团队以及经验丰富的金牌运维团队，并且拥有自建数据中心。公司一直秉持着“打造中国云计算最有价值民族品牌”的理念，运用具有国际领先水平的云计算技术，通过持续创新，不断研发出拥有自主知识产权、独具特色的云计算产品，产品覆盖了计算、存储、网络、MySQL数据库、监控、安全等IaaS基础云服务以及PaaS扩展云服务，并为政府、教育、企业等多行业客户提供政务云、教育云、智慧城市、创业云、转型云等综合性整体解决方案。

易云股份通过整合云计算行业的相关产业资源，为用户提供了更好的产品和更专业的服务。目前已经与中国电信、曙光、浪潮、帝联等国内多家运营商及软硬件提供商达成战略合作。与此同时，公司与清华大学、中科院、北京理工大学、北京邮电大学、武汉市工科院等高校院所进行深入的产学研合作。

易云股份“内容分发网络CDN”正式上线，500+节点 ，提供多场景CDN加速服务。