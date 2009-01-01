 启明星辰副总裁严立：当前基础设施形式严峻 安全建设处于开拓阶段

CSS安全领袖峰会，基础设施安全领袖圆桌会议在北京国家会议中心召开。启明星辰集团副总裁严立、副总裁欧阳梅雯、董秘姜朋应邀出席，共同探讨基础设施领域内的信息安全问题。

8月16日，第三届中国互联网安全领袖峰会(Cyber Security Summit，简称CSS安全领袖峰会) 基础设施安全领袖圆桌会议在北京国家会议中心召开。作为互联网领域最具规模的高水准领袖峰会，启明星辰集团副总裁严立、副总裁欧阳梅雯、董秘姜朋应邀出席，共同探讨基础设施领域内的信息安全问题。

基础设施安全形式严峻

启明星辰副总裁严立表示，信息化是国家基础设施的重要组成部分，在“互联网+”的条件下，现有基础设施的信息化程度急剧上升，同时整个基础设施也面临信息化安全方面的挑战，反而对供给侧改革施加了巨大的压力。我们当前面临巨大的挑战，就是我们能不能提供新的技术、手段，能够帮助用户解决这些问题。

从生态资源来说，整个网络安全作为一个独立产业，现有的理论基础太薄弱，人才储备远远不够，所以在基础设施的建设时，还处在盲人摸象的阶段。随着网络的发展，其价值的急剧升级，威胁也在急速加剧，可以说我们现在看到的威胁尽是冰山一角。所以在现阶段安全产业的方面，我们在做的是一个开拓性工作，我们现在做的是为后续整个产业大发展做铺垫工作。

全世界网络安全能力美国一家独大，“永恒之蓝”只不过是美国武器库里面漏出来的一个工具，未来网络攻击有多少种可能都还未知。因此，保留安全产业的独立运营性，将会有支柱性的作用，网络安全未来趋势不可限量。

发起《网络安全产业中坚共识》

本次领袖圆桌会议中，13家网络安全公开上市公司共同发起了《网络安全产业中坚共识》（简称P13共识）：

第一、中坚与担当。我们是中国网络安全领域的中坚力量；担当起关键信息基础设施的守护责任，我们责无旁贷。

第二、开放与协作。我们将营造开放、互通、共享的协作机制，构建全方位全天候覆盖建设、运行、应急等环节的保障体系，共同应对网络安全威胁。

第三、先进与实效。我们将积极开拓与创新，掌握关键核心技术，用“技术先进”来达成我国网络安全的实效。

第四、引领与生态。依托我们作为中坚企业的资本、技术、市场优势，引领网络安全产业的发展和生态环境的构建，用“产业领先”来长期支撑我国网络安全的现在和未来。

P13共识的达成奠定了我国基础设施安全行业责任规范的基本雏形，并促成我国网络安全领域最权威行业联盟的初步建成。依托这13家领袖企业及腾讯公司强大的技术力、领导力、影响力，我国网络安全产业发展格局将迎来新变革，基础设施安全新生态将得以构建，日益猖獗的网络安全威胁也将得到遏制。相信本次基础设施安全领袖圆桌会议的召开会是中国信息基础设施发展史上浓墨重彩的一笔，并开启我国网络安全战略规划的全新时代。