展望网络安全未来 布局新兴信息技术

启明星辰举办了“网络安全产业展望及启明星辰战略说明会”，会议从国家及产业角度出发，围绕网络安全发展方向及战略，就智慧城市、大数据与人工智能、态势感知、智能工业物联网等议题展开，探讨全新形势下网络安全产业的发展机遇，展望启明星辰战略布局。

8月17日，启明星辰在北京·金融街丽思卡尔顿酒店举办“网络安全产业展望及启明星辰战略说明会”，网络安全产业的产、学、研、用、资五个领域的专家和启明星辰战略合作伙伴齐聚一堂，从国家及产业角度出发，围绕网络安全发展方向及战略，就智慧城市、大数据与人工智能、态势感知、智能工业物联网、安全技术研究等议题展开，探讨全新形势下网络安全产业的发展机遇，展望启明星辰战略布局。

董事长严望佳表示“启明星辰自成立起，经历了不同阶段的跨越式自我升华，现在我们进入了3个‘Ⅰ’阶段——独立运营（Independence）、互联（Internet）、智能（Intelligence）。”

从网络安全技术展望未来

随着《网络安全法》的出台以及国产化的推进，我国网络安全产业将迎来快速发展机遇。对于网络安全产业的未来在哪里，北京邮电大学信息安全中心主任杨义先、中国科学院信息工程研究所总工程师/副所长荆继武及电力、税务资深行业专家，分别从国家与产业角度进行说明。

北京邮电大学信息安全中心主任 杨义先

中国科学院信息工程研究所总工程师/副所长 荆继武

网络安全发展需要应对新挑战，抓住新机会。杨义先主任与荆继武副所长从宏观角度介绍了当前国家网络安全的态势以及对网络安全技术的展望，阐述多网融合、物联网、云计算带给数字世界的伟大革命，是当今信息世界发展的三大特点，而建立安全统一基础理论、完整的社工原理、重视有先见之明的安全管理学、做好网络空间的安全科普是目前需要抓住的四个机会。

除了宏观角度，与会专家不约而同从行业角度出发，讲述了国家关键基础设施在业务上高度依赖信息化的状态，行业用户已经逐步从网络安全进入了业务安全及应用安全的发展阶段。“启明星辰在我们10多年信息发展建设过程中给了我们很多支持”与会的行业专家说到。

从投资角度看启明星辰

本次说明会也从投资角度出发，就网络安全行业投资前景，特别邀请了来自嘉实基金股票投资部总监邵秋涛、毕盛资产副总裁余继刚、东吴计算机首席郝彪、申万宏源计算机首席刘洋、君源创投创始人安珺五位投资大咖共同对话未来网络安全产业投资前景。

对话：网络安全行业投资前景

“当时会选择启明星辰，更多是从管理层角度考虑的，而且做网络安全的公司好像很低调，我觉得这是网络安全行业一个普遍的共性，只有沉得下来才能踏实做事，启明星辰管理层做事情特别的踏实。”郝彪说到。

余继刚表示，“我们对启明星辰和安全行业的认知，是从一维到三维的，我们对启明星辰管理层非常信任并高度认可沉静、包容、独立的企业文化。”

五位大咖表示资本市场十分看重安全产业发展，《网络安全法》的发布与实施让网络安全产业从合规驱动走向了强制驱动，未来安全产业的加速发展是大势所趋。而网络安全产业有一个特点，企业用户买的不是产品，而是服务、信任和经验。启明星辰不论是在战略布局、公司管理还是企业文化上，都被投资界高度认可。

启明星辰积极布局网络安全新兴技术

网络空间安全是国家能力的体现，启明星辰积极布局网络安全独立运营、互联安全、智能安全三大方向，研发并推出满足智慧城市、云计算和SaaS、大数据、工控、物联网、人工智能、态势感知等新兴技术，打通和腾讯云等战略合作伙伴的共赢关系，构建网络安全的全方位生态体系。

启明星辰数据运营业务负责人崔晓鑫在《智慧城市独立安全运营》的演讲中从城市级安全运营中心业务分析角度出发，阐明了启明星辰拥有专业的产品+服务的核心资源，可通过动态感知能力、聚合传输赋能通道、落地安全能力实现动态赋能。

腾讯云鼎实验室负责人 董志强（killer）

在云计算和SaaS方面，启明星辰在公有云和私有云领域均有战略合作伙伴，可为公有云服务企业、私有云用户提供安全解决方案与各类数据安全防护能力。在大数据安全方面，启明星辰布局收购杭州合众，成立大数据基础技术部，并参与国家大数据安全各种规范标准。在工控领域，启明星辰在2013年前就已投入研究，两年后发布系列产品和整体解决方案，并在烟草、电力、轨道等多个行业进行应用，未来将着手布局工业云、工业物联网。与此同时，在物联网安全所包含的智能家居、机器人、工业控制、智能汽车等方面均有深入研究。在布局、实践态势感知方面，启明星辰构建了一个全新的安全建设思路和安全运作体系，将态势感知构建为生态体系，对资产、运行、漏洞、威胁、攻击、风险进行全方位感知。除了在新兴产业进行全面布局外，启明星辰在国家军民融合的战略布局中也有突出贡献，投资布局的赛博兴安使启明星辰在军队军工行业细分领域得到了有利补充。

目前，国际间对于网络安全的重视程度也不断提高，网络安全的自主可控将是国家安全之争的主要发展方式。作为网络安全行业领导者，启明星辰始终坚持网络安全必须自主可控，战略布局智能城市、大数据、工业物联网、人工智能、积极攻防等多个新兴技术领域，坚持打造自主创新的安全产品和最佳实践服务，紧密跟进形势下网络安全产业的发展机遇，布局网络安全行业未来。

“回顾启明星辰成长的这21年中，明确的战略定位让启明星辰在发展中不断成功转型，未来我们会以一颗安静的心、沉静的心去耕耘需求，我们会踏踏实实地一步步走下去。”董事长严望佳说。