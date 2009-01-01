市场为何如此关注思科公司的安全业务？

与众多科技企业中的"远古巨兽"一样，思科公司也一直在追求新的收入线，并着力将自身安全业务定位为长期以来软件改进工作的核心所在。

至顶网安全频道 08月21日 综合消息： 与众多科技企业中的"远古巨兽"一样，思科公司也一直在追求新的收入线，并着力将自身安全业务定位为长期以来软件改进工作的核心所在。

正因为如此，当交换机巨头在上周四公布的季度财报显示安全业务遭遇同比3%的营收降幅（目前为5.58亿美元，折合4.33亿英镑）后，股票市场作出回应--其市值总额缩水2.5%。

安全业务是思科公司少数几个仍保持持续增长的主要领域之一，这部分业务的年化营收总额为21亿美元，在思科的整体营收当中已经占据9%比例。

思科公司自然会将资金接入到这一领域：在当初先后收购实时网络活动监控初创企业Observable Networks公司时，思科公司并购事务负责人Rob Salvagno则解释称，这笔交易"支持着思科迈向软件为中心型解决方案的战略性转型"。此次收购还仅仅只是开始，近期思科又先后以6.35亿美元收购OpenDNS、以4.53亿美元收购Lancope并以2.93亿美元收购CloudLock公司。

实际上，就目前来看，安全仍然只是思科旗下规模较小的业务类别之一--其完全无法抵消交换机与路由器业务营收双双下滑9%带来的巨大影响（二者本季度营收分别为34亿美元与19亿美元）。这意味着要想真正重新实现收入平衡，思科公司还有很长的路要走。

分析企业Moor Insights & Strategy公司总裁Patrick Moorhead指出，思科作出的有意成为企业安全领域头号厂商的说法确实有其根据。不过他同时指出，思科公司必须要将未来两个季度当中实现大幅增长，才能够维持其发展计划的可信度。

"从战略角度来讲，网络与安全性之间存在着绝对的关联。"而根据Moorhead的观点，安全性应当贯穿在整个业务体系当中，包括思科的基础设施物联网产品。Patrick Moorhead表示。"思科公司确实面对着良好的发展机遇，不过我们正在等待自动驾驶车辆与自动化工厂等市场领域的逐步成熟。"

传统支出

尽管旧有网络业务的贡献可能有所下滑，但思科公司在全球销售额层面的占比仍然高达80%--因此相较于其它同样诞生于云时代之前的厂商而言，思科的状况事实上相对较好。

在该公司的财报电话会议上，首席执行官Chuck Robbins认为美国政府消费量低迷、英镑汇率大幅波动以及销售积压等问题共同导致了思科传统业务的同比下滑。他同时表示，该公司"预计"在交换机领域进行战略调整。

Megabuyte公司分析师Indraneel Arampatta则认为，传统网络业务将最终重新回归正轨--但这种迹象在2018年年内仍不太可能出现。

他解释称，"我认为安全确实是一项重要的指导思想，其在思科公司的战略当中属于软件与经常性收入的代表。目前，安全软件正在经历巨大的增长阶段，这主要是受到企业客户安全意识提高、高调攻击活动频出以及一般数据保护条例等监管法规的影响。正因为考虑到这些背景因素，思科本季度的安全营收才似乎令人失望。"

然而，思科公司的经常性收入达到了本季度总体营收的31%，较上年同期增长4%，Arampatta表示这是一种令人鼓舞的迹象。

"虽然我无法断言确切时间点，但这部分收入将最终突破50%这一历史性拐点。不过可以肯定的是，思科公司绝对要花上远长于预期的时间才能完成这项目标。"

取悦华尔街？

一部分评论人员指出，通过强调自身软件战略，思科公司希望能够在股票市场与投资者当中获得下面评价--因为与传统硬件业务相比，软件的利润空间往往更高。

FreeForm Dynamics公司分析师Tony Lock正是这样的一位怀疑论者。他指出，"软件业务之所以被大谈特谈，完全是为了取悦财会人士们。"

"自然性购买周期可以解释思科公司传统网络业务营收的剧烈波动。但是，硬件本身并不会消失，SDN仍然需要立足硬件方可运行。其业务的核心骨干在绝大多数情况下仍然需要依靠专用交换机设备。虽然软件同样十分重要，但硬件网络仍然不会被彻底取代。"

在Moorhead看来，安全、物联网与SDN仍然是思科公司实现成功的关键性指标，但前提是必须实现三者的长期持续性增长。他指出，如果思科公司能够在未来两个季度当中实现这一目标，那么基本可以认为大局已定。

新世界，新秩序

在目前的市场环境当中，衰退与收益递减已经成为业界的普遍常态（IBM公司上个月刚刚公布其今年第二季度销售额下滑），而思科公司本周公布连续第七个季度遭遇营收负增长自然也在情理之中。

Moor Insights & Strategy公司总裁Moorhead强调称，"思科公司销售额下滑开始时间相对较晚的原因在于，企业网络业务拥有很高的粘稠度。企业客户不可能像对待存储与服务器设备那样直接将其替换，相比之下网络设备的变更要困难得多。"Moorhead还总结出以下事实：每一家专营性企业都面临着"推动旧有依托"（例如专有方案、命令行界面、资源密集型服务与硬件等），转而选择以更高比例销售"新事物"（包括云、开源、软件定义产品等）的历史性趋势。

"截至目前，传统企业巨头们都还没能说出'我们已经成功转向持续增长的新兴业务'这样的结论。整个行业未来三年可能会出现整体转机，但这将主要受到内部部署型云堆栈不断发展成熟的推动。"

思科公司乃至其它任何传统企业巨头自然也会考虑到这一点，并着力探讨如何在这场史无前例的数字化转型大潮当中求得新的生存之道。