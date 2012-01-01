东软车载安全持续发声——闪耀CSS中国互联网安全领袖峰会

2017年8月16日，以“安全新秩序连接新机遇”为主题的第三届中国互联网安全领袖峰会在北京国家会议中心正式召开，东软车联网安全研发中心主任陈静相受邀出席会议，并在网络安全标准化分会场发表了以《智能网联汽车信息安全建设方案》为主题的演讲。

2017年8月16日，以“安全新秩序连接新机遇”为主题的第三届中国互联网安全领袖峰会在北京国家会议中心正式召开，东软车联网安全研发中心主任陈静相受邀出席会议，并在网络安全标准化分会场发表了以《智能网联汽车信息安全建设方案》为主题的演讲。

第三届中国互联网安全领袖峰会在国家网信办、工信部、公安部等政府部门的指导下举办，聚焦于互联网金融、智能汽车、物联网、人工智能、大数据等前沿科技领域的安全话题，汇集了全球上百位互联网产业安全领袖共同分享前瞻观点、交流未来趋势。东软车联网安全研发中心主任陈静相凭借着多年来在网络安全领域的深厚积累，带领研发中心实现了与国际和国内顶级品牌车厂的量产示范，并多次以专家身份出席全球汽车信息安全领域ISO国际标准与WP.29联合国法规的制定会议，在此次网络安全标准化分会场同各位专家分享交流经验。

陈静相在演讲中介绍到： 2014年被称为中国的车联网元年，近几年随着车联网的迅猛发展，信息安全问题也与日俱增。因此，构建既符合中国国情，同时又能够与国际标准相协调的智能网联汽车信息安全标准法规的需求越来越迫切。

2017年可以说是汽车信息安全领域国内外标准法规相继落地的一年，国际层面上，联合国法规计划在2018年初付诸实施，ISO国际标准预计于2019年初完成标准的正式稿，在国内，由东软集团主要参与编写的汽车信息安全国家标准也将同步于国际标准颁布的时间发布。标准制定时间的紧张程度足以见得了汽车信息安全问题的严重性。陈静相表示，建设汽车信息安全仅仅有标准可循是远远不够的，同时需要关注智能网联汽车信息系统设计与开发全生命周期的安全，提出在系统开发过程中应以车载信息系统为核心，信息安全以独立的业务单元连接产品供应商与整车厂，并提供事前安全风险评估、事中安全规范开发、事后集中监控响应。以此来保证智能网联汽车端管云全方位一体的安全，同时充分发挥东软在国内外汽车信息安全标准法规制定上的优势条件，可为汽车厂商打造可适配于国内外不同环境下的汽车信息安全系统。

东软车联网研发中心始终以客户为中心，以创新为驱动，推动产品研发。未来，研发中心会凭借在智能网联汽车信息安全领域积累的成功经验，逐步辐射到工业物联网等关键物联网行业，旨在成为全球一流物联网信息安全供应商，创造物联网安全新生态，为物联网安全保驾护航。