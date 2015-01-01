Radware襄助TierPoint提供卓越的DDoS缓解服务

Radware日前宣布，TierPoint全新的托管DDoS防御服务采用了Radware的攻击缓解解决方案(AMS)、ERT高级服务和广泛的支持服务。

日前，网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司宣布，TierPoint全新的托管DDoS防御服务采用了Radware的攻击缓解解决方案(AMS)、ERT高级服务和广泛的支持服务。

作为领先的混合IT解决方案提供商，TierPoint可以帮助客户提高灵活性，改善性能并管理风险。TierPoint提供了多租户、私有和混合云解决方案；主机托管；灾难恢复、业务连续性和其它托管服务。Radware缓解技术可以保护TierPoint的物理和虚拟基础架构的安全，使得TierPoint能够保护其设施和客户免受动态和不断变化的分布式拒绝服务(DDoS)攻击的侵扰，并为托管和云端客户提供全新的托管DDoS防御解决方案。

TierPoint首席安全官Paul Mazzucco表示：“与Radware的联合让我们可以在不影响客户的前提下更有效地管理直接和间接攻击。在基础架构中部署Radware解决方案之后，多数攻击都可以由Radware基于行为分析的算法自动拦截。同时，我们能够为客户提供托管DDoS防御解决方案，为那些面临频繁或更复杂攻击的用户提供关键的安全防护功能。”

选择Radware作为DDoS缓解解决方案提供商，TierPoint及其客户将体验到完全集成的解决方案的优势，包括基于行为分析的攻击缓解，可以在几秒钟内检测攻击特征码并拦截攻击；DDoS攻击检测及防护措施；集中式攻击管理以及检测和报告功能。Radware AMS提高了TierPoint数据中心内外的安全性，并且允许其客户设计并部署自己的安全策略。

Radware CEORoy Zisapel表示：“网络基础架构和云服务企业每天要面对数千次的攻击。随着大规模僵尸网络军团的崛起，这些攻击已变得更加庞大，也更复杂。Radware能够实时缓解这些攻击，也协助增强了TierPoint的防御能力，甚至可以应对那些动态变化的攻击。通过将这种防护措施扩展到他们自己的客户，TierPoint为客户提供了更大的价值和更好的保护。”