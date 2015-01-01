2017 IDC创新发展论坛：让安全成为IDC基础设施

8月11日，由数据中心联盟联合中国移动设计院、中国移动通信集团公司信息港中心，共同举办的“2017 IDC创新发展论坛”在北京召开。途隆云作为运营商重要的战略合作伙伴，全程参与此次大会。

8月11日，由数据中心联盟联合中国移动设计院、中国移动通信集团公司信息港中心，共同举办的“2017 IDC创新发展论坛”在北京召开。途隆云作为运营商重要的战略合作伙伴，全程参与此次大会。途隆云CEO张晓兵受邀出席，并在主论坛分享了题为“让安全成为IDC基础设施”的主题演讲，深刻分析了运营商在IDC安全运维过程中可能遇到的挑战，并提出了途隆云的安全防护手段及最佳解决方案。

▲ 途隆云CEO张晓兵在主论坛进行主题分享

作为IDC领域一年一度的行业盛会，此次共邀请了来自工信部领导、行业技术专家、中国移动为主的电信运营商、互联网企业等产业链的数百位行业资深人士参加，围绕“主设备与网络”、“绿色技术与电源”、“辅助支撑技术”、“安全、管理运维技术”等热点话题展开热烈探讨和实践分享。

▲ 大会现场盛况

值得关注的是，途隆云作为云计算安全的领航者，受邀出席本次活动，是大会唯一一家专注于云安全的互联网厂商。

国内IDC市场的强劲增长趋势，折射出各个行业、企业对于互联网环境下所需的数据中心的高度重视，另一方面，IDC机房的高集中、高带宽、大流量等特点，使得IDC将会面临巨大的网络安全威胁。

张晓兵认为，“无论是传统的IT交付形式，还是云计算交付形式，最终都要由IDC来承载。随着网络的纵深发展，互联网已经泛化成网络空间，网络空间一旦爆发战争，攻击将会穿透IDC网络，秒级到达任一角落，给企业带来致命的影响。因此，安全必须像基础设施一样，成为IDC的一部分。”

▲ 途隆云CEO张晓兵

途隆云从创立之初，就一直与大流量攻击做对抗，为客户持续提供高防解决方案，成立至今，途隆云已经拥有强大的网络安全能力和丰富的攻防对抗经验，并且希望把这些经验变成一个模块，嵌入到IDC的基础设施建设中，并且，以安全数据中心建设经验为基础、以强大的云安全能力为后盾、以安全云计算平台为载体，为中国所有的IDC提供网络空间防御和安全计算能力。在演讲中，张晓兵从以下两个方面向在座嘉宾诠释了途隆云是如何帮助运营商进行IDC安全防护升级的：

率先提出“安全线路”概念，为裸线路打造一条安全通道

传统的裸线路只是裸光纤或裸电路，主要起网络互连的作用，不具备任何安全防护机制，一旦遭遇攻击，可能会造成带宽拥堵、业务系统资源耗尽，导致企业所有业务中断。途隆云率先提出“安全线路”概念，用所有已知的安全手段，将裸电路变成一个安全通道，无论是攻击还是正常访问，在经过通道时，都会被途隆云整个安全体系进行有效识别，在帮助IDC抵御攻击的同时，将有效的流量释放进来。

倡导安全网络运营中心（SNOC），自动提升安全运维能力

途隆云除了提供“安全线路”这一物理解决方案之外，还提供了一个虚拟安全网络运营中心（SNOC）。事实上，安全不是靠一堆设备、一堆资源就能解决的，它是一个攻防对抗的动态过程，途隆云希望利用在安全运维上的经验，为客户提供一个虚拟安全网络运营中心，把安全能力附加到每个IDC机房上，将传统数据中心升级为安全数据中心，帮助运营商向本地企业输出云防护能力。

在此次大会现场，途隆云的展台前汇集了众多慕名而来的参会嘉宾，在详细了解了途隆安全网络运营中心解决方案、安全态势感知平台、抗DDoS服务等产品后，引起了嘉宾们的广泛关注。

▲ 途隆云展台前，参会嘉宾正在向途隆云的工作人员了解IDC安全解决方案

随着企业云化和IOT的发展，IDC的网络威胁级别也将随之上升，因此，在面对新型病毒、新型网络攻击时，就需要具备新的安全能力。途隆云将与三大运营商深入合作，共同打造协同联动的网络空间防御体系。

途隆云表示：未来，安全必须成为IDC的基础设施。