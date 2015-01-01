网络安全解决方案如何玩转自适应性、自动化、行动性和准确性 山石发布重量级产品

2017年8月11日，2017网络安全4A荣耀峰会在西安开幕，来自金融、运营商、广电、互联网、企业、教育等行业专家、用户近三百名嘉宾共聚一堂，揭晓了全新面世的山石网科数据安全产品线，体验了重磅升级的内网安全解决方案、云沙箱和山石云·界NFV解决方案...

2017年8月11日，2017网络安全4A荣耀峰会暨山石网科新品用户体验大会在西安香格里拉盛大开幕，来自金融、运营商、广电、互联网、企业、教育等行业专家、用户近三百名嘉宾共聚一堂，揭晓了全新面世的山石网科数据安全产品线，体验了重磅升级的内网安全解决方案、云沙箱和山石云·界NFV解决方案，还见证了山石网科与江民科技联手打造“网络＋终端联动方案”，享用到一场丰盛的网络安全盛宴。

本次峰会围绕网络安全最重要的四”A”能力展开：自适应性（Adaptive）、准确性（Accurate）、自动化（Automatic）和行动性（Actionable），所展示的新产品及升级方案以此为核心，至此山石网科层层防御的网络空间安全解决方案日趋完善，实现了安全防护水准上质的飞跃。

首次面世

在本次峰会上山石网科数据安全产品线首次正式亮相，该产品线由数据泄露防护系统和数据库审计与防护系统组成。其中，数据泄露防护系统以内容识别为中心，采用机器学习的人工智能技术，有效帮助企业梳理关键数据，高效完成数据泄露防护方案的部署，在网络和终端对企业敏感数据泄露进行实时防护；数据库审计与防护系统采用精准协议解析、海量日志存储与检索等技术，灵活支持数据库审计与数据库防火墙双重功能，实时监控、识别、阻断外部与内部的威胁，守护用户数据库安全。

山石云·影作为国内首个云沙箱未知威胁防御方案再次大跨步升级，威胁情报信息的共享使“未知威胁快速检测”进阶到“未知威胁快速阻断”。

山石智·感作为山石内网安全解决方案的重要组成部分，此次升级为2.0版本，立体化感知内网风险态势，提升威胁监测精度；全新的Web UI设计，全面透视核心资产服务器的网络威胁和异常流量；此外，还融合了本地蜜罐欺骗检测技术，并与山石网科下一代防火墙的联动配合使威胁处置形成了高效闭环，为用户构建了可信任的内网安全体系。

山石云·界NFV版本的推出，真正实现了网络功能虚拟化的编排，结合开源开放性的架构，帮助用户轻松实现软件定义安全。

行业沙龙

为了打造出一个更高效的交流共进平台，此次峰会安排了精彩的行业沙龙环节，来自金融、运营商、教育的行业专家畅所欲言，从知名的“wannacry”威胁爆发谈起，云安全、态势感知等关键点被多次热议，终端安全与数据安全也成为了各位专家最为关注的内容。

此次峰会的另一重要事件就是山石网科与江民科技联手发布了“网络+终端联动”的解决方案并签署战略合约，双方利用自身所长联手发力，彼此协助、共同成长。