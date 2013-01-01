Radware联手诺基亚，提供最佳DDoS攻击检测和缓解措施

Radware与诺基亚签署了包含Radware攻击缓解产品的OEM协议。通过这一合作关系，诺基亚可以转售Radware全部产品和解决方案，为运营商和电信云提供商提供最佳DDoS攻击缓解产品。

日前，网络安全和应用交付解决方案提供商Radware®(NASDAQ: RDWR)公司与诺基亚签署了包含Radware攻击缓解产品的OEM协议。通过这一合作关系，诺基亚可以转售Radware全部产品和解决方案，为运营商和电信云提供商提供最佳DDoS攻击缓解产品。

层级式DDoS防护措施

DDoS攻击无处不在，规模也越来越大，因此需要采用层级式安全措施，才能实现最大的网络防护范围，并整合最先进的检测措施、内联缓解措施以及内置的外围防护措施。

Nokia Deepfield软件为运营商提供了独特的实时视图，可以显示云应用和服务如何流入并通过他们的网络，因此他们可以快速识别正在发生或潜在的DDoS攻击，以及和攻击相关的云和物联网资源。网络外围的Nokia路由器提供了强大的线速过滤功能，可以帮助Nokia Deepfield软件发现DDoS攻击，并在攻击进入网络之前将其拦截。

为了实现层级式安全防范，Nokia将利用Radware产品来识别并缓解复杂的应用层DDoS攻击，而这些DDoS攻击需要全面的分析方法进行检测和缓解。

Nokia Deepfield总经理Craig Labovitz先生表示：“Nokia Deepfield独特的检测算法可以将所有从网络传输到源代码中的流量进行分类，这是目前市场上最精确的算法。对于更复杂的应用层攻击，该算法可以向Radware高级行为分析技术发送信号，提供更多状态分析，在数秒内拦截这些复杂攻击，确保大型网络在任何时候都可以保持全面运作。这些解决方案与我们自己的外围防护措施相结合可以帮助Nokia为客户建立最全面、最具成本效益的DDoS防护解决方案。”

Radware CEORoy Zisapel表示：“通过这一合作关系，Radware和Nokia能够协力为当前电信云提供最先进和成熟的DDoS防护解决方案。Radware意识到了运营商需要保护网络资产和为客户提供的服务，因此Radware已然成为了DDoS缓解措施的领导者。我们能够将物理形式和虚拟形式进行混合，实现最佳的覆盖范围和规模。”

关于诺基亚

我们创造了连接世界的技术。以诺基亚贝尔实验室的研究和创新为动力，我们可以依托业界最完整的端到端产品、服务和许可系列为通信服务提供商、政府、大型企业和客户提供服务。从为5G和物联网提供的基础架构，到虚拟现实和数字医疗中的新兴应用，我们正在塑造可以改变人类体验的技术未来。nokia.com。诺基亚于2017年2月收购了Deepfield。