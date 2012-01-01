比《战狼2》更热血！让东软车载信息安全告诉你

汽车信息安全，从来都不是玩笑。为汽车信息安全有法可依，有标准可循，东软一直在路上。

《战狼2》余热未过，坦克漂移、坦克对撞、坦克爆炸，这些惊魂动魄的刺激场面不知道是否让你想起了《速度与激情8》那些触目惊心的片段？塞弗远程遥控着所有路边的“僵尸车”最终毁坏了整个交通系统。他们依靠人工智能、计算机视觉技术、雷达监测以及全球定位系统的协同合作，最终让电脑直接控制车辆，实现无人驾驶的效果，这些汽车这一秒还在像蜜蜂一样统一行动，冲击俄罗斯外交官的车队，下一秒又像无头苍蝇一样，用撞击和爆炸形成天然的“路障”。

汽车信息安全，从来都不是玩笑。为汽车信息安全有法可依，有标准可循，东软一直在路上。

继年初东软成为国家队成员，为汽车信息安全联合国法规（UN/WP.29）提案、出席ISO成立的汽车信息安全标准工作组会议后，东软于近日再次受邀出席ISO汽车信息安全第三次全体。东软车联网安全研发中心主任陈静相作为中国区代表出席会议。同期出席会议的还有ISO组织成员、美国SAE成员、福特、丰田、宝马、博世、法雷奥等顶级车厂与一线供应商等。

会议现场

ISO国际标准化组织以和美国汽车工程学会（SAE）成立联合工作组的方式来制定汽车信息安全领域的国际标准。在年初东软出席第二次全体大会初步讨论了各工作组职责后，本次会议正式确立了四个项目组与项目组的工作范围：

威胁分析和风险评估管理：信息安全威胁定义和风险分析

产品开发：车辆开发全过程的安全

运行/维护：汽车产品发布后的安全

流程审核：负责各组间安全标准的整合与衔接

与此同时，在近期出现的汽车信息安全事件中，东软均在此前针对其中的许多攻击关键点提出了威胁预警与解决建议，赢得了会议主办单位的高度认可。

陈静相指出，在智能网联汽车信息安全标准的建设上，思路已经越来越清晰。联合国法规方面：目前已经完成对汽车网络安全风险威胁的分类与定义，后续将开展与风险威胁相对应的解决措施的讨论。中国国家标准方面：东软于年初成功立项国内第一项，也是目前唯一一项汽车信息安全领域的国家标准：《汽车电子系统网络安全安全要求》。他表示，当前国内外关于汽车信息安全的重视程度仍存在一定差距，东软NetEye作为国内首家同时获得汽车信息安全国际标准与中国国家标准建设资格的网络安全提供者，未来会始终保持着高参与度，成为国内外汽车信息安全领域的沟通桥梁，融合借鉴国内外技术优势，不断努力为汽车信息安全贡献更多的力量。

《战狼2》告诉你，持有中国护照，作为中华人民共和国公民，无论你在哪里，在你身后，都有一个强大的祖国！东软车载信息安全告诉你，无论您的爱车来自于哪里，在您身边，您的信息安全都有我们为您守护！