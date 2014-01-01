刷“指纹”玩游戏，完虐“肉鸡”攻击

玩个游戏也开始流行刷指纹了？没错，这就是途隆云的游戏CC防护专家：途隆E魔盾，它采用先进的指纹配对技术，可以为客户端游戏进行一对一指纹配对，能够抵御传统CC防火墙无法抵御的低频网络攻击。

关于指纹，你能想到的应用场景有哪些呢？

上机考试刷指纹、学车报道刷指纹、上下班签到刷指纹、身份证办理刷指纹、手机解锁刷指纹、开门禁刷指纹、游戏登录刷指纹……

纳尼，玩个游戏也开始流行刷指纹了？

没错，这就是途隆云的游戏CC防护专家：途隆E魔盾，它采用先进的指纹配对技术，可以为客户端游戏进行一对一指纹配对，能够抵御传统CC防火墙无法抵御的低频网络攻击。通俗来讲，就是相当于给游戏做了张门禁卡，只有通过指纹配对的游戏用户才不受影响，而未经指纹配对的异常访问都会被挡在门外。

这项“指纹”技术可以有效帮助游戏团队解决掉恶意攻击，至于要不要体验，你决定喽~

可能大家都有过这样的经历：比如12306订票官网，当大量用户刷票时，会导致某些人刷票失败，原因是刷票本身是一项极消耗资源的操作，需要不断查询后台数据库。

真实IP的低频攻击，传统CC防护无能为力

CC 攻击就是充分利用了这个特点，模拟多个用户不断访问需要大量数据操作的页面或接口，造成服务器无法响应正常请求。

传统的CC防火墙基于规则匹配，对数据包的频率、大小、类型等进行限制，一旦攻击者通过 “肉鸡”发起攻击，由于是真实的IP和真实的数据包，传统规则是无法拦截的。所以，游戏行业经常受到这种攻击的侵扰，很小的流量，就能造成游戏无法正常运营。

零误封、零漏封，指纹配对更安全

规则匹配显然是靠不住了，所以就需要化被动为主动，直接通过“行为”来对攻击进行甄别。就好比小区里的保安，当你进小区时，会被要求出示相关证件，证件相符才允许进入。

针对游戏被攻击的现状，途隆云自主研发了数据流指纹识别技术，相当于双向指纹验证，当游戏用户发出访问请求时，服务器会进行一对一的验证，对没有通过指纹验证的访问请求，则直接封堵。相比基于规则的传统CC防护而言，不仅防得住，而且精准，真正做到了零误封和零漏封，从此游戏不掉线。

游戏行业危机四伏，途隆云用户无一中招

伴随游戏行业的快速发展，DDoS攻击也越来越频繁。据《2016年DDoS攻击报告》披露，2016年全球DDoS攻击峰值流量达1.1T，同比增长40%。这是一个很可怕的增长趋势。

更关键的是，随着攻防对抗的升级，出现了诸如扫段攻击、轮询式攻击等新型大流量攻击模式，而对于大多数不具备强大单点抗DDoS攻击能力的云服务商而言，这也是一道棘手的难题。

游戏行业的危机四伏，这局到底怎么破？

除了专为防游戏CC攻击而生的E魔盾外，途隆云还依托自营的安全数据中心，能够提供单运营商线路、多运营商线路以及BGP线路的全面抗DDoS攻击能力，迄今为止，途隆云已经成为云安全领域唯一一家可以提供单点1.8Tbps抗DDoS攻击能力的厂商，有足够的实力帮助客户抵御各种超大规模的网络攻击。