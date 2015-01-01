 亚信安全与腾讯云达成战略合作携手共筑一体化云安全服务

亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）将与腾讯云平台实现深度融合，在防御高级网络威胁、云端数据保护与移动安全等方面为用户提供更可靠的安全保障。

近日，云与大数据安全的技术领导者亚信安全宣布与腾讯云达成战略合作，双方将在政企客户云计算安全合规、云计算项目建设、产业互联网等领域的多个层面展开深入合作，形成更加智能与便捷的一体化云安全服务。亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）将与腾讯云平台实现深度融合，在防御高级网络威胁、云端数据保护与移动安全等方面为用户提供更可靠的安全保障。

近几年，云计算的发展从备受瞩目，到普惠于众。云计算正在成为各个行业业务创新和百姓便捷生活的重要支点。但在灵活多变的云计算应用场景下，大量敏感数据汇聚，程序漏洞、操作复杂以及相对薄弱的防御体系，都吸引了商业黑客组织对其发动一轮又一轮的攻击，对云计算服务商和云用户来说，高级威胁随时存在。在此背景下，亚信安全与腾讯云形成深度合作机制，有利于用户云端数据安全和隐私保护，并有效遵循《网络安全法》的要求，做到有法必依。

亚信安全副总裁刘科表示：“腾讯云开放十余年来在QQ、微信、QQ空间等业务的互联网服务能力，为企业提供公有云、混合云、专有云、金融专区等云服务，包含IaaS、PaaS、SaaS，并提供万象优图、人脸识别、大数据分析、机器学习、音视频技术、安全防护等全球领先的互联网技术；已经成为全球企业和大众创业者最信赖的云计算平台。面对云端威胁，亚信安全与腾讯云携手展开技术产品和生态建设等方面的合作，有利用从多方面形成云端立体化的风险联防，从而有效遏制新形势下的各类网络威胁，让安全威胁不再成为云应用的最大顾虑。”

通过前期测试，亚信安全服务器深度安全防护系统（Deep Security as A Service，DSaaS）可对腾讯云用户提供了完整的安全服务，可对腾讯云的多租户管理提供灵活便捷的操作，并能实现批量自动化的策略部署。此外，亚信安全DSaaS提供了从物理核心对上层虚机和虚拟网络的实时防护，深入云端流量提供细粒化监测，并内置了防火墙、IDS/IPS、防恶意软件、内容过滤、应用程序控制和详细日志审查机制。

腾讯云战略合作总经理庆雪辉表示：“云计算产业的健康发展，需要完整生态链和技术融合作为支撑，云安全是中坚力量。作为云安全领军企业，亚信安全在云安全和大数据安全领域高速拓展，腾讯云与其形成的战略合作，通过产品融合将有助于满足用户在云平台管理和大数据应用中的法规遵从，同时也有助于双发在更多领域展开实践探索，在云计算、物联网、移动互联网领域中协同工作。“

从亚信安全与腾讯云战略合作的未来方向看，移动安全领域或将率先展开。近年来，随着智能移动设备数量和APP开发应用的飞速发展，不仅移动互联网产生的大数据需要在云端形成保护，用户移动设备所携带的漏洞风险也为云计算应用带来了不小的负面影响。为此，亚信安全与腾讯云携手加强云安全技术创新，以整体解决方案形成融合之力，提供漏洞预警、风险检测、安全防护、威胁评估，必将有效抑制我国移动互联网威胁持续恶化的局面，为政企客户实现转型和展开移动互联网业务解决后顾之忧。