Check Point SandBlast Mobile和Microsoft Intune整合方案现已面市

Check Point近日宣布与Microsoft合作，其移动安全解决方案Check Point SandBlast与Microsoft Intune整合，是Check Point和Microsoft联手的最新力作，这一系列的合作，可以为现代企业的基础设施提供从云到移动设备的安全保护。

专注于安全的解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司近日宣布与Microsoft合作，其移动安全解决方案Check Point SandBlast与Microsoft Intune整合，是Check Point和Microsoft联手的最新力作，双方之前的合作包括Check Point vSec Cloud Security for Microsoft Azure，这一系列的合作，可以为现代企业的基础设施提供从云到移动设备的安全保护。

为何需要多一层的安全保护？

Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMM) 应用于策略管理和实施，这对于成功企业的移动部署至关重要，然而并不适用于检测和防范高级移动威胁。SandBlast Mobile是专门防范已知和未知移动威胁的产品。两者强强联合，能为企业数据保驾护航。

具体整合内容

SandBlast Mobile与Microsoft Intune 的整合由首个统一安全架构Check Point Infinity提供支持。企业能够通过单个安全基础设施保护其网络、云和移动设备部署。Infinity 采用统一威胁情报和开放式接口，有助于保护所有环境免受目标性攻击。

此外，Infinity作为Intune 设备合规设置的附加输入，能通过灵活的 API 提供多种整合功能，并简化客户使用 SandBlast Mobile 威胁情报的方式。一旦检测到威胁，SandBlast Mobile 会立即开启设备保护机制，并通知 Intune 实施设备状态更改和条件式访问控制，以确保公司数据得到保护，直到该威胁消除。

因此，Check Point SandBlast Mobile 和 Microsoft Intune 可为企业提供整合综合性安全解决方案，在保护员工隐私和保证工作效率的同时，防范高级移动网络攻击，并确保公司数据和内部资源访问的安全。

Check Point拥有领先业界的网络安全架构Check Point Infinity，而且 900 多个企业用户正使用 SandBlast Mobile 来防范移动威胁。加之 Microsoft 在 EMM 领域的市场形象，SandBlast Mobile 与 Microsoft Intune 的整合能为企业客户提供覆盖全球的广泛性产品，并帮助保护其移动办公人员免遭高级移动网络攻击。

方案如何发挥作用？

SandBlast Mobile 提供集中式安全解决方案，可在保护员工隐私的同时防范渐进式移动网络攻击。根据3 月 17 日 发布的Miercom MTD 行业评估报告，SandBlast Mobile 是唯一可以 100% 检测和拦截已有威胁的移动威胁防御解决方案，能保护员工设备免遭以下威胁：通过受感染应用程序发起的恶意软件攻击、经由遭到入侵的 Wi-Fi 网络发生的中间人攻击、操作系统漏洞，以及使用短信发送的恶意链接。

Check Point SandBlast Mobile与Microsoft EMS的整合版现已上市。