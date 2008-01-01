Palo Alto Networks与国际刑警组织签署首个数据交换协议

Palo Alto Networks近日宣布与IGCI开启正式合作， Palo Alto Networks成为首个与国际刑警组织签署数据交换协议 (Data Exchange Agreement, DEA)的网络安全企业。

下一代安全企业Palo Alto Networks®（纽交所代码：PANW）近日宣布与国际刑警组织全球创新中心 (INTERPOL Global Complex for Innovation, IGCI) 开启正式合作， Palo Alto Networks成为首个与国际刑警组织签署数据交换协议 (Data Exchange Agreement, DEA)的网络安全企业。

此项协议旨在通过共享Palo Alto Networks及其威胁情报团队Unit 42的威胁信息，从而与国际刑警组织一道来抵御网络空间的犯罪趋势、网络威胁以及网络犯罪全球化等问题。Palo Alto Networks和国际刑警组织将参与双方的运作会议。此外，Palo Alto Networks还将派遣一名Unit 42威胁情报专家与IGCI一道协助执法人员深入了解当前网络犯罪环境，依托超强情报抵御网络攻击。

Palo Alto Networks与国际刑警组织此前曾保持长期合作关系，此项协议的签署将正式确认这种合作关系。早在年初，Palo Alto Networks作为向国际刑警组织针对东盟地区网络犯罪提供支持的七家私营企业之一，一共确认了将近9000个C2服务器以及上百个包括政府网站在内的数百个受感染网站。

Palo Alto Networks早前发布的《亚太地区网络安全状况调查报告》显示， 44％亚太区企业已开始与业内友商共享网络攻击信息。此项协议的签署必将扩大行业、公立部门以及私营机构之间的信息共享，从而缩短网络安全人员与黑客之间的差距，维持大众对数字生活方式的信任。

引言

“单靠执法机关并不能全面解决网络犯罪问题，要想有效防御这一全球性问题，与私营机构之间的合作十分关键。此次国际刑警组织与Palo Alto Networks签署合作协议，将有力保证全球执法机关有效获得所需信息，这对公司部门以及私营机构来说都是至关重要的一步。”

——国际刑警组织全球创新中心执行董事Noboru Nakatani

“当今社会，网络犯罪给企业和机构带来重大安全风险。此次合作，体现了双方对信息共享的承诺，这对有效防御网络威胁来说至关重要。我们将与国际刑警组织一道，继续推进公众对网络安全重要性的认知，并加强公司高层教育，逐步减少网络安全整体风险。”

——Palo Alto Networks副总裁及亚太区首席安全总监Sean Duca