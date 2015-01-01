启迪国信：新型智慧城市需实现基于安全的移动化

在新型智慧城市的构建中，智慧应用的移动化是必然的趋势，在移动化过程中，智慧城市建设与运营者还需要充分关注移动安全威胁的挑战，全面提升移动安全保障能力。

近日，由中国网络空间安全协会主办的“智慧城市安全”高峰论坛在京举行。启迪国信新型智慧城市安全管理专家王英杰代表公司出席了论坛，并发表了题为《面向新型智慧城市的安全移动化解决方案》的精彩演讲。王英杰指出，在新型智慧城市的构建中，智慧应用的移动化是必然的趋势，在移动化过程中，智慧城市建设与运营者还需要充分关注移动安全威胁的挑战，全面提升移动安全保障能力。

本次论坛与会专家围绕智慧城市安全现状，探讨了国家关键基础设施安全、智慧城市应用安全、移动互联网安全、智慧城市应急处理等技术产业应用在智慧城市保障中取得的成效和问题，以促进、推动我国智慧城市信息网络的安全、快速、健康有序发展。

在论坛上，王英杰表示：“新型智慧城市是国家高度重视的一项重点工程，对于提高城市治理能力现代化水平，实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态有着重要意义。其中，移动端必将成为新型智慧城市的主要接入方式，然而移动化在发展过程中也暴露出严峻的安全问题，终端丢失、数据泄露、信息篡改、非法入侵等威胁如影随形，可能导致智慧应用出现中断以及数据资产损失，给组织生产与社会生活带来严重的负面影响，甚至阻碍智慧城市建设的整体部署。”

为了助力新型智慧城市建设，启迪国信基于领先的移动化、云计算产品与解决方案，提出了新型智慧城市总体框架。其包含移动化解决方案、启迪政务云平台、大数据解决方案、物联网解决方案。在至关重要的移动安全保障方面，启迪国信推出了统一端点管理平台NQSky UEM、移动应用套件NQSky App Suite、企业移动门户NQSky App Nest等产品与解决方案。提供了涵盖移动安全接入、设备、应用、文档全生命周期，应用评估与加固，应用安全开发，安全移动协同在内的全方面移动安全能力，可以实现高效的防堵各种安全漏洞。

“启迪国信尤其推动建立了安全移动化生态圈，广泛覆盖操作系统提供商、移动终端厂商、ISV独立软件商等生态合作伙伴，以促进资源整合，从产业链的各个环节来强化新型智慧城市的安全管理。随着物联网、大数据、云计算的商业模式的变革，新型智慧城市会面临不断进化的移动安全威胁，启迪国信将进一步强化核心技术积累与生态建设，协力打造更安全的智慧城市环境。”与会嘉宾、启迪国信市场总监张永利接受媒体采访时表示。