赛门铁克9.5亿美元出售网站安全业务

赛门铁克将自己的网络安全和基础设施（PKI）解决方案业务卖给DigiCert公司，其首席执行官Greg Clark表示，此举将让赛门铁克更专注于Integrated Cyber Defense平台。

至顶网安全频道 08月03日 综合消息： 赛门铁克将自己的网络安全和基础设施（PKI）解决方案业务卖给DigiCert公司，其首席执行官Greg Clark表示，此举将让赛门铁克更专注于Integrated Cyber Defense平台。

据悉，赛门铁克计划以9.5亿美元现金和DigiCert业务的30%股权出售该业务。DigiCert提供了广泛的安全解决方案组合，包括身份和加密，主要面向于网络服务和物联网设备，。

Clark在接受采访时表示，这次剥离将让赛门铁克把重心放在自身的平台上。这个网站安全和PKI解决方案并不是Integrated Cyber Defense平台的一部分。这次收购还将有助于网站安全业务的客户们，通过双方结合，可以提供专注于技术需求的产品。

"这将让赛门铁克投资下一代和未来时代的PKI更加有信心，我们与DigiCert为客户所做的感到非常高兴。我认为这将打造一个蓬勃发展的公司，对网络和PKI生态系统来说是一个巨大的好处。" Clark说道。

在的第一季度财报电话会议上，Clark提到，这次出售将让赛门铁克实现更高的增长。因此，赛门铁克提高了未来一个季度的收入预期。

此前就有关于出售该业务的传闻和报道，最早要追溯到7月。这次收购实际上抵消了赛门铁克在2010年以12.8亿美元收购Verisign。CFO Nick Noviello表示，这项网站安全业务在赛门铁克业务中占大约3.5亿美元。2016年赛门铁克的总收入大约是36亿美元。完成收购之后赛门铁克将很大程度上利用收益偿还债务。而该收购预计将在2018年第三季度完成。

这次收购前，赛门铁克一直处于水深火热中。特别是Google公司在今年早些时候指责赛门铁克出现"一系列故障"无法"正确验证证书"，这导致"给Google Chrome用户带来严重风险"，因为证书会验证网站是否可信。Clark在接受采访时提到，赛门铁克在这个过程中与Google进行了"良好的合作"。

除此之外，赛门铁克也围绕其安全产品组合进行了一系列大动作。在过去的两种，相继宣布计划收购威胁隔离公司Fireglass和移动安全公司Skycure。

这两笔收购都将壮大其Integrated Cyber defense平台的战略，旨在为合作伙伴提供一个全面的、集成的网络安全产品。

Clark在财报电话会议上表示，对未来的业务剥离没有进一步计划，高管们永远对进一步的并购计划"持开放态度"，但是目前公司并没有做收购的"配额"。

作为合作伙伴CBI位于密歇根州芝加哥，该公司总裁、首席执行官Steve Barone表示，这次收购"并不意外"，因为赛门铁克希望专注于Integrated Cyber defense平台。

其实，CBI出售了一些网站安全业务，但是从来都不是他们公司与赛门铁克业务的主导部分。Steve Barone说，赛门铁克在围绕Integrated Cyber defense平台做收购投资，包括上个月收购Skycure和Fireglass。