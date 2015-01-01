途隆云再获权威认可，入选《网络安全行业全景图》

7月31日，知名安全媒体安全牛发布了最新版《网络安全行业全景图（2017年7月）》，途隆云以全面的云平台防护实力，荣幸位列云安全领域名录。

7月31日，知名安全媒体安全牛发布了最新版《网络安全行业全景图（2017年7月）》，途隆云以全面的云平台防护实力，荣幸位列云安全领域名录。这是继途隆云凭借“抗DDoS服务”和“途隆安全数据中心（SIDC）”连续摘得“2017年度云安全平台领域值得信赖品牌奖”和“2017年度中国数据中心安全优秀解决方案奖”两项重量级大奖之后，再度获得业界权威认可。

据了解，安全牛此次推出的全景图，共分为17大安全领域，59个细分领域，包含约200家安全企业和相关机构。值得注意的是，全景图力争推荐在各安全细分领域的优秀厂商，而不是“企业黄页”或“企业大全”，若非独具特色或在技术上具备领先优势，是无缘入围此次评选的。也正是因为该全景图的权威性和客观性，一经推出，便受到了安全相关领域业内人士的关注，同时，这些数据也常被行业媒体引用参考，以及为企业用户选择安全服务商提供了一个重要指引。

途隆云作为云计算安全的领航者，从创立之初就秉承“让企业安全计算”的服务理念，聚焦安全数据中心、云安全和安全云计算三大业务方向，目前，途隆抗DDoS服务、途隆E魔盾、途隆安全DNS和途隆态势感知系统已经成为途隆云安全家族的中坚防护力量，为更多的企业用户提供安全计算保障。

这次途隆云入选安全牛发布的最新版《网络安全行业全景图》，充分表明了市场对途隆云在云安全领域价值的高度认可。2017年上半场已过，在大肆传播的勒索软件和大规模分布式拒绝服务攻击（DDoS）的接连轰炸下，网络安全威胁已迫在眉睫，面对不断演变和升级的网络攻击，如何在超大规模流量攻击来临之际成功抵御并提前筑起有效工事，成为每个企业必须且首要解决的难题。途隆云可帮助用户为每台服务器定制安全策略，并且以单点1.8Tbps抗DDoS攻击的防护实力，扞卫企业安全。

途隆云全面的云平台防护能力

· 途隆抗DDoS攻击服务

途隆云凭借数据中心基因，已经投入建成了国内最大的单点1.8Tbps 多运营商线路抗DDoS数据中心、单点1.8Tbps BGP线路抗DDoS数据中心，与企业协同联动，共建网络安全命运共同体。

· 途隆E魔盾（Anti-CC）

为游戏客户定制的专业CC防护解决方案，独创全端口自动防护和数据流指纹识别技术，可有效防护DoS/DDoSSuperDDoS、DrDoS、代理CC、变异CC、僵尸集群CC，漏洞攻击等攻击，真正做到360度全方位防护和零误封，开创游戏攻击防护的新纪元。

· 途隆安全DNS（91DNS）

采用多节点、多线路，分布式部署、智能选路、T级防御能力，可有效防护DNS流量、放大、劫持、query攻击，节点遍布全国，安全稳定。

· 途隆安全态势感知（STI）

途隆云推出了国内首家“DDoS攻击安全态势感知系统”， 对接安全数据中心资源，能够实时监测世界DDoS攻击态势，是继阿里、360、知道创宇、百度之后的第五家拥有安全态势感知能力的企业，能够及时发现网络空间威胁，让企业用户的攻击态势，一览无余。