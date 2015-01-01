勒索软件赎金该不该交？

新加坡的大多数中小型企业（SMB－Small/MediumBusiness）不相信支付赎金可以解决勒索软件攻击威胁，尽管六分之一的企业在经历勒索攻击期间，曾遭遇超过25小时的停机时间。
在被勒索软件攻击的中小型企业中，有62％认为，以勒索赎金为主的攻击不应该被满足，这个数字在全球范围来看是59%；新加坡剩余的大多数中小企业则表示，只有当勒索软件威胁到企业关键数据的时候才会支付赎金。以上数据由Malwarebytes委托Osterman进行的一项研究提供，研究还表明，约有33%的企业在拒绝支付赎金后丢失了文件数据。该研究调查覆盖了新加坡1,054家中小型企业，和来自法国，德国，澳大利亚，北美和英国的174位新加坡受访者。
调查还发现，在城市中，55%的中小企业在过去一年中遭受了Ransomware（一种用于数据绑架的勒索软件）的攻击，严峻的现实是，一次Ransomware攻击，就可造成受攻击公司总数中61%的企业停机超过9小时；另有15％的中小企业停机至少25小时。在经历Ransomware攻击的中小型企业中，21%的企业不得不立即停止所有业务。因攻击而造成的损失中，有11%是支付赎金的直接经济损失。被攻击的中小企业中约有53%缴纳的赎金不到1000美元，7%的受访者表示高于此。
为此，73％的受访者认为，溯源勒索软件、弄清楚它的来路应该作为解决问题的最高优先级，只有9％的受访者表示有信心可以阻止这种攻击；而30％的人承认他们无法识别他们是如何被感染的，20％的受访者表示这种攻击会蔓延到其他设备上去。
美国网络安全公司Malwarebytes的亚太区总经理兼地区副总裁Jeff Hurmuses表示：“不管何种规模的企业，受Ransomware攻击的风险都在提高，而中小企若遭受Ransomware攻击所承担的风险会与大型企业所承受的风险有很大的不同。中小型企业遭受攻击之必须停止经营，这是很大的‘伤害’，更糟的是，尽管他们在安全防护方面进行了大量的投资，也仍然没有抵御攻击的信心。”
最被关心的各种网络安全威胁
本文编译自：http://www.zdnet.com/article/most-singapore-smbs-wont-pay-ransomware-demands/