勒索软件赎金该不该交？

在新加坡，尽管有六分之一的中小企业在感染勒索软件期间，经历过至少25个小时的停机时间，但他们中62%的中小企业认为不该缴纳勒索软件的支付赎金。

新加坡的大多数中小型企业（SMB－Small/MediumBusiness）不相信支付赎金可以解决勒索软件攻击威胁，尽管六分之一的企业在经历勒索攻击期间，曾遭遇超过25小时的停机时间。

在被勒索软件攻击的中小型企业中，有62％认为，以勒索赎金为主的攻击不应该被满足，这个数字在全球范围来看是59%；新加坡剩余的大多数中小企业则表示，只有当勒索软件威胁到企业关键数据的时候才会支付赎金。以上数据由Malwarebytes委托Osterman进行的一项研究提供，研究还表明，约有33%的企业在拒绝支付赎金后丢失了文件数据。该研究调查覆盖了新加坡1,054家中小型企业，和来自法国，德国，澳大利亚，北美和英国的174位新加坡受访者。