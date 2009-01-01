 共谋信息安全生态发展之路 神州网信安全生态合作研讨会在京举办

近日，由神州网信技术有限公司主办的“神州网信安全生态合作研讨会”在北京举行。在本次大会上，业界专家及国内IT及信息安全领域相关厂商及组织的众多代表汇聚一堂，就构造网络信息安全生态建言献策，共谋未来发展之路。

近日，由神州网信技术有限公司主办的“神州网信安全生态合作研讨会”在北京举行。在本次大会上，业界专家及国内IT及信息安全领域相关厂商及组织的众多代表汇聚一堂，就构造网络信息安全生态建言献策，共谋未来发展之路。

神州网信安全生态合作研讨会近日在京举办

当前，随着全球网络信息科技趋势的发展变化，网络安全和信息化工作已经成为了我国“十三五”时期的重头戏。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上指出，网络安全是开放的而不是封闭的。只有立足开放环境，加强对外交流、合作、互动、博弈，吸收先进技术，网络安全水平才会不断提高。基于这一背景，神州网信技术有限公司主办了此次会议，意在联合国内信息安全领域众多的优秀合作伙伴，共同推进安全生态的建设和创新，会议由中国网络安全产业联盟秘书长陈兴跃博士主持。

神州网信自创立之初就定位于开放合作、协同创新，希望为中国网络安全和信息化做出努力和贡献。在会议上，神州网信副总经理赵晓亮先生介绍了其创建历程以及对生态系统战略合作前景的展望，他谈到：“神州网信很早就开始和整机、芯片及其他合作伙伴进行紧密合作，致力于打造一个安全可控的生态体系，符合国家信息化发展的需要。今后我们会随着市场的发展变化而不断探索，做出全新的产品和服务模式，不断将合作深入落地，围绕Windows10神州网信政府版建立更加安全完善的、受到政府和用户信任的应用体系。”

参会代表畅所欲言，就构造网络信息安全生态建言献策

此次共同参与会议的厂商代表，广泛覆盖了芯片、整机、BIOS、病毒防护、安全网关、密码密钥、Office及OA等各个专业领域，包括了来自兆芯、联想、中电科技、金山安全、火绒、瑞星、360、北京数字认证、卫士通、格尔软件、金山WPS、慧点、上海互联网软件等知名厂商的众多市场和技术专家。各位参会代表围绕着“Windows 10神州网信政府版”生态系统理念，就“安全可控”涉及的广泛合作内容进行了热烈的探讨和展望。

在会上，不少厂商代表都结合企业自身的技术特长和优势经验，积极分享了关于共创安全生态的建设性观点。中电科技（北京）有限公司董事长李微微在会议上表示：“中电科技作为国内较早从事固件技术研究和产品研制的企业，愿意联合各个合作伙伴，共同承担起构建网络安全生态的责任。我们支持神州网信政府版在吸收先进技术基础上，打造自己的安全可靠的系统，构造出共赢的局面。”

卫士通信息产业股份有限公司副总裁李新指出：“在网络信息安全领域，没有任何企业能够独立覆盖整个领域，必须进行开放合作。神州网信的Windows10政府版在生态建设上并非简单复制，而是要重建一个更安全的生态链，这就需要生态链中的各家企业合力承担起网络安全的责任。”

北京瑞星信息技术股份有限公司企业终端安全事业部总经理盛颖在会议上谈到：“瑞星与神州网信紧密合作共同提升操作系统安全性，为政府信息化建设带来新的体验与升级。希望在神州网信的牵头下，众多安全厂商一起应对安全威胁，达成建立信息安全共享，协同快速处理机制的共识。”

360企业安全集团副总裁张聪谈到：“Windows10神州网信政府版既要做到持续的安全可控，也要在安全的基础上关注用户体验，提升用户的生产力。我们倡导各家企业在以神州网信为核心的体系之内紧密合作，提供一个安全的应用生态体系，提升国家的网络信息安全。”

北京金山安全管理系统技术有限公司运营总监张旭东指出：“安全是一个长期的过程，企业需要依托有效的商业模式，实现商业利益和安全可控的并重。当前在国家网络安全战略的指导下，需要众多厂商通力合作，实现安全可控的目标。”

在热烈活跃的交流气氛下，更多的厂商代表也纷纷从各自的角度，对安全可控工作提出了一些中肯的建议。北京数字认证股份有限公司总经理林雪焰指出了打造信任体系、关注安全基础技术及安全标准的重要性；火绒网络科技有限公司联合创始人马刚则建议抓住中国互联网安全改善契机，基于与神州网信的合作，来加强对第三方软件的管理规范。北京兆芯电子科技有限公司产品市场总监尹伟也表达了愿意和神州网信在技术和市场方面开展进一步的合作。

还有一些参会代表非常重视安全可控的产品在应用推广上的策略。联想集团MIC产品业务部产品经理梁伟和上海互联网软件集团总裁助理兼市场部经理高黎娟表达了希望神州网信政府版尽快在政策框架下走向市场、扩大应用规模的期望；上海格尔软件股份有限公司副总经理叶枫认为，可以通过提供更多底层适配和接口，降低生态圈合作成本，实现“政策合规，用户便利，合作简化，企业盈利”的愿景。北京慧点科技有限公司首席运营官李学恩、金山软件股份有限公司项目总监孙洪桥也都对安全生态做了精彩分析与点评。

通过此次会议，神州网信及其众多合作伙伴一致认同在安全生态体系的建立上，需要将国家安全可控的政策要求、企业创新的商业发展模式、社会责任，以及广大用户在提升应用体验和信息化生产力的需求进行有机结合，共同探索，为建立产业安全生态、推动国家网络信息安全环境的长远愿景共同作出贡献。

参会代表合影留念，携手共绘信息安全生态新图景