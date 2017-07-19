Check Point携手 Microsoft Intune 保护企业移动安全

Check Point近日宣布其安全解决方案Check Point SandBlast Mobile将与Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS)整合，为企业的移动设备提供安全保护。

全球专注于安全的解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司近日宣布其安全解决方案Check Point SandBlast Mobile将与Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS)整合，为企业的移动设备提供安全保护。

网络攻击已突破了企业边界，入侵移动环境，然而只有百分之一的企业部署了移动安全技术。业界领先的移动威胁防御(MTD) 解决方案Check Point SandBlast Mobile结合Microsoft Intune企业移动管理 (EMM) 平台，将为企业提供一种全面管理移动设备、防御先进移动攻击的方法。

Microsoft Intune和SandBlast Mobile的整合，使得用户更简便地便可应用SandBlast Mobile所提供的威胁情报，同时补强了Intune移动设备合规性设置。一旦检测到威胁，SandBlast Mobile便立即应用设备保护。并通知Intune强制更改设备状态以及实施有条件的访问控制直至威胁解除，以确保公司数据受到保护。

Check Point移动和云安全产品主管Michael Shaulov表示：“Check Point Infinity安全架构为客户提供最佳主动防御策略，移动威胁防御就是其关键部分。最近的第三方验证显示实施 SandBlast Mobile解决方案发现和防御威胁的高度有效性，Microsoft Intune能够管理移动设备并确保其合规性，两者集成将使我们能够更好地服务客户，并朝着不断加强移动安全的目标持续前进。”

Microsoft Enterprise Mobility + Security总经理Andrew Conway表示：“随着攻击不断变得复杂，许多客户正在研究诸如Check Point移动威胁防御解决方案如何能帮助其在移动设备上预防威胁。Check Point和Microsoft Intune的整合将有助于确保移动设备免受先进网络威胁的攻击，并且可以确保仅合规设备拥有访问公司资源的权限。”

Check Point SandBlast Mobile与Microsoft Intune的整合延续了两家公司从云端到移动端保护企业基础设施方面所做的共同努力。双方此前合作推出：Check Point vSec Cloud Security for Microsoft Azure。

Check Point SandBlast Mobile与Microsoft EMS的整合版现已上市。

欲了解更多有关SandBlast Mobile和Intune集成的信息，请访问：https://blog.checkpoint.com/2017/07/19/introducing-check-point-sandblast-mobile-microsoft-intune/

欲了解SandBlast Mobile如何帮助组织防御移动威胁的更多信息，请访问：https://www.checkpoint.com/products/sandblast-mobile/